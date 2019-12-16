AGC'den İHA'ya 4 ödül - Son Dakika

Antalya'da 2018 yılı basın ödülleri sahiplerini buldu. İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirleri Suat Metin ve İsa Akar'a ödülleri törenle verildi.



Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) 2018 Antalya Basın Ödülleri ve Hasan Özkay Fotoğraf Yarışması ödül töreni yapıldı. Törene, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, İl Jandarma Komutanı Tuğgenaral Tekin Aktemur, MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, İyi Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, MHP İl Başkanı Hilmi Durgun,, İYİ Parti İl Başkanı Yavuz Temizer, CHP İl Başkan Yardımcısı Dilek Teksürer,, Bölge Adliye Başkanı Orhan Özdemir, Türkiye Foto Muhabirleri Derneği (TFMD) Başkanı Rıza Özel, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Meclis Başkanı Süleyman Özer, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odası (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, AGC Başkanı Mevlüt Yeni, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve basın mensupları katıldı.



"Gazetelerimiz can çekişiyor"



AGC Başkanı Mevlüt Yeni, ödül gecesinde kendilerini yalnız bırakmayarak, katılım gösteren herkese teşekkürlerini sundu. AGC'nin sadece proje üreten meslek örgütü olmadığının altını çizen Yeni, "AGC, klasik dernekçiliğin biraz ötesine geçerek, çalışmalarını hem kamu adına, hem de sivil toplum adına, taşın üzerine taş koyan herkesin yanında yer alıyor. Cemiyetimiz asli görevi olan üyelerine ve kamuya yönelik destekler vermektedir. AGC'nin birçok projesinde birlikte olduk." dedi.



Her yıl ödül törenlerinde tema işlediklerini vurgulayan Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mevlüt Yeni, "Geçtiğimiz yıl, toka çalışmasını başlattık. Bu sene de kendi söküğümüzü dikmeye çalışacağız. Çünkü Anadolu basının, yerel medyanın çok ciddi sıkıntıları var. Çalışanların çok ciddi sıkıntıları var. Çalışanların haklarıyla ilgili sıkıntıları var. Gazetelerimiz can çekişiyor. Tiraj problemi var, gelir problemi var. Çalışan da sıkını yaşıyor. Bizde cemiyet olarak bir yere kadar yayınlarımıza ve yayın kuruluşlarımıza destek olabiliyoruz. Yayın kuruluşlarımızı güçlendirecek olan siz kıymetli misafirlerimizsiniz. Elbette destek olanlara teşekkür ediyoruz, bu yıl birkaç saniyelik yerel basını temsil eden dergisinden, internetinden, gazetesine kadar film hazırladık. Bu filmi sosyal medyadan yayınlayacağız. Sosyal medyası olan herkesten destek bekliyoruz." dedi.Yeni, ödül alan ve almayan tüm meslektaşlarını kutlayarak, konuşmasını sonlandırdı.



Başkan Böcek: "Gazetecilerle mesai arkadaşı olduk"



25 yıllık siyasi hayatında, basın mensuplarıyla mesai arkadaşı olduğunu söyleyen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, gazetecilerle birlikte Antalya için çalıştıklarını belirtti. Böcek, "Hep birlikte Antalya için çalışmalar yapıyoruz. Bunu da gazeteci dostlarımızın sayesinde yapıyoruz. Ben bugün Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı olduysam, bunu Antalyalılara ve gazeteci dostlarımın destekleriyle oldum." diye konuştu.



Vali Karalolu: "Sesimizi duyan herkesle birlikte yerel medyamıza destek olalım"



Vali Münir Karaloğlu, gazeteciliğin zor bir meslek olduğunu ifade ederek ""Gecesi gündüzü yok, bayramı tatili yok. Bayramda da bayram gazetesi çıkarılarak halka hizmet ediliyor. Büyük bir fedakarlık, büyük bir emek var." dedi.



" Bizde senede bir gün bu dostlarımızın bu başarısını ayakta alkışlayalım, onları kutlayalım diyerek toplanıyoruz." diyen Vali Karaloğlu, gazetecilerin kamu hizmeti sunduklarını kaydetti. Antalya'nın 2019'da çok başarılı bir yılı geride bıraktığını hatırlatan Vali Münir Karaloğlu, " Turizmden tarıma, teknolojiden eğitime, sağlığa kadar her konuda başarılı bir yılı geride bırakıyoruz. Elbette ki bu başarının altında bu kentte yaşayanların çok ciddi emeği ve gayreti var. Gazeteci dostlarımızın da bu başarıda çok büyük emeğinin ve katkısının olduğunu lütfen unutmayın." diye konuştu.



Yerel basının önemine değinen Karaloğlu, yerel medyaya verilecek desteklerin de kıymetli ve değerli olduğunu kaydetti. Karaloğlu, "Zaman zaman Antalya'da yerel basından serzenişler duyuyorum. Bana da şikayetlerini iletiyorlar. Gazetelerini çıkarmakta artık zorlandıklarından şikayet ediyorlar. Sesimizi duyan herkesle birlikte yerel medyamıza destek olalım. Biz belki farkında değiliz, hepimiz kendi işimizde, gücümüzdeyiz. Ama arkada büyük bir desteğin ve gücün olduğunu unutmayalım." dedi.



Vali Münir Karaloğlu, Antalya'da önemli çalışmalar yaptıklarına dikkat çekerek, AGC'nin çalışmalar her zaman destek verdiğini de sözlerine ekledi.



Konuşmaların ardından ödül törenine geçildi.



Yazılı basın, televizyon, yılın radyocusu, sayfa tasarımı, yılın internet gazetesi ve fotoğraf kategorilerinde düzenlenen yarışmada, İhlas Haber Ajansı (İHA) 4 ödüle layık görüldü.



Yazılı basında, 'Bel fıtığına rot balans ayarı' adlı haberiyle Yılın Haberi ödülü İHA Muhabiri Suat Metin'e, Vali Münir Karaloğlu tarafından verildi. Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>Spor dalında 'En fanatik okul' haberi ile ödüle layık görülen Metin ödülünü, Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal ve Bölge Adliye Başkanı Orhan Özdemir'den aldı. En İyi Haber Fotoğrafı dalında ise 'Deprem değil, heyelan' adlı fotoğrafıyla da ödül alan Metin'e ödülü, AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş ve MHP İl Başkanı Hilmi Durgun tarafından verildi.



'Peynir dağ' adlı fotoğrafıyla Yılın Doğa ve Çevre fotoğrafından ödülüne layık görülen İHA Muhabiri İsa Akar ise ödülünü, CHP İl Başkan Yardımcısı Dilek Teksürer ve İYİ Parti İl Başkanı Yavuz Temizer'den aldı.



Ödül alan gazeteciler



Ödül alan kategori ve gazeteciler ise şöyle sıralandı:



Araştırma İncele kategorisinde Hilal Gazetesi'nden Okan Dilek, En iyi röportaj XL Magazin Dergisi'nden Pelin Köksalan, Güncel Yazı da, Körfez Gazetesi'nden Engin Korkmaz, Ekonomi ve Turizm dallarında Hürriyet Akdeniz Gazetesi'nden Ceren Deniz ödüle layık görüldü.



Televizyon ödülleri kategorisinde Kanal V televizyonundan Şenol Civcir, Program dalında yine Kanal V televizyonundan Ali Orhan, En İyi Görüntü kategorisinde Anadolu Ajansı'ndan Bekir Bektaş ödül alırken, TRT Antalya Radyosu'ndan Yeşim Ertan, Yılın Radyocusu, Körfez Gazetesi'nden Abdullah Yüksel Sayfa Tasarımı ödülüne layık görüldü.



Yarışmada, Girişimci Ödülü Haber dalında Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden Celal Ünal'ın, Jüri Özel Ödülü Kanal V Televizyonundan Mehmet Akif Arıcı ve Serdar Korkmaz'ın, Nur Dağtekin Özel Ödülü: CNN Türk Televizyonundaz Güven İslamoğlu, AGC Kurum Özel Ödülü Antalya Ticaret ve Sanayi Borsası'na (ATSO), AGC Kişi Ödülü de Prof.Dr. Nevzat Çevik'e verildi. - ANTALYA