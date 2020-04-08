AGD Kayseri Şubesi çalışmalarını online sürdürüyor - Son Dakika

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Kayseri Şubesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle çalışmalarını internet üzerinden yapıyor.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, koronavirüs önlemleri kapsamında hatim çalışması sosyal medya üzerinden gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AGD Kayseri Şube Başkanı Baki Coşkun, öğrencilere aynı zamanda kitap dağıtımı da yaptıklarını belirtti.

Koronavirüs nedeniyle evde izole olduklarını anlatan Coşkun, salgından kurtulmak için internet üzerinden hatim etkinliği duyurusu yaptıklarını ifade etti.