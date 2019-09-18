Son Dakika Haberleri: "Ağrı başarılı iller arasında yer alacak"
Son Dakika Güncel Haber

"Ağrı başarılı iller arasında yer alacak"

2 saat önce

Ağrı Valisi Süleyman Elban, "Ağrı yakın gelecekte eğitim öğretimde Türkiye'de başarılı iller arasında kesinlikle yer alacak.

Ağrı Valisi Süleyman Elban, "Ağrı yakın gelecekte eğitim öğretimde Türkiye'de başarılı iller arasında kesinlikle yer alacak." dedi.

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Açılışı ve İlköğretim Haftası dolayısıyla Cumhuriyet İlkokulunda tören düzenlendi.

Vali Elban, programda yaptığı konuşmada, dünyada bilgiye ulaşmanın çok kolaylaştığını söyledi.

Gelişen teknolojiyle birlikte öğrencileri klasik eğitim sistemiyle geleceğe hazırlamanın mümkün gözükmediğini ifade eden Elban, şöyle konuştu:

"Ağrı yakın gelecekte eğitim öğretimde Türkiye'de başarılı iller arasında kesinlikle yer alacak. Öbür tarafta da teknolojik gelişmeleri takip anlamında da artık rakip olarak dünyadaki gelişmiş ülkeler, okullar ve üniversitelerle yarışır duruma gelecek. Bu vesile ile eğitim öğretim camiasında nesillerimizin yetişmesi için emek sarf ederken şehit olmuş tüm öğretmenlerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum. Ebediyete intikal etmiş baş öğretmen Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere eğitim camiamızda ebediyete intikal etmiş herkese Allah'tan rahmet diliyorum."

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin de eğitimin temel amacının insan haklarına ve her türlü düşünceye saygılı, yeteneklerinin bilincinde, gelişmeye ve yeniliklere açık, bilginin gücüne inanan, milli, manevi ve ahlaki değerlere sahip bireyler yetiştirmek olduğunu aktardı.

Bilgiyi üreten ve paylaşan, insanlığın yararına sunabilen genç neslin o ülkenin en büyük zenginliği olduğunu anlatan Tekin, "Geçmişini çok iyi bilen, bugününe çok iyi vakıf, geleceği için çok büyük hayalleri olan nesiller yetiştirme hedefindeyiz." ifadelerini kullandı.

Süleyman Elban, Türkiye, Ağrı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 02:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Karabük'te TYP'den 445 kişi işe alınacak
Öğrenciler, TEKNOFEST kapsamında kurulan AFAD çadırında projelerini sergiliyor Meteoroloji'den hafta sonu uyarısı: Sıcaklıklar düşüyor TEKNOFEST İstanbul ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.9.2019 16:25:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Ağrı başarılı iller arasında yer alacak"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]