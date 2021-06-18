Ağrı'da acil çağrıları tek numara ve merkezde buluşturan 112 Acil Çağrı Merkezi hizmete girdi - Son Dakika

Ağrı'da acil çağrıların tek merkezden yönetileceği 112 Acil Çağrı Merkezi hizmete açıldı.

İçişleri Bakanlığınca tüm acil çağrıların tek numara ve merkezden karşılanarak sevk ve koordine edilmesi amacıyla 81 ilde hayata geçirdiği uygulama kapsamında Ağrı'da yeni bir 112 Acil Çağrı Merkezi inşa edildi.

Ağrı Valisi Osman Varol, beraberindeki Belediye Başkanı Savcı Sayan, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Yusuf İzzet Karaman, AK Parti İl Başkanı Halil Özyolcu ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mehmet Çimen ile bu çağrı merkezini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Çağrı merkezindeki çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi alan Varol, merkezi arayanların bazı acil çağrılara yanıt vererek ilgili kurumları yönlendirdi.

Varol, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, acil durumları ilgilendiren tüm kurumların tek bir merkezden koordine edilmesinin çok önemli olduğunu söyledi.

Bu sistemin dünyada sadece gelişmiş ülkelerde olduğunu belirten Varol, şöyle konuştu:

"112 Acil Çağrı Merkezimiz ülkede uygulamanın yapıldığı 74'üncü il olarak Ağrı'da hizmete girdi. Çok kısa bir sürede Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun verdiği sözle, yaptığı çalışmalarla bu ay sonuna kadar 81 ilimizde de devreye girecek. Biz bugün Ağrı olarak bu sistemi devreye alıyor olmanın büyük memnuniyetini duyuyoruz. Devlet olarak tüm derdimiz vatandaşlara etkin ve verimli hizmet sunabilmektir."

Varol, acil durumlar ve kötü anlarında en hızlı biçimde vatandaşların yanında olmayı hedeflediklerini dile getirerek, "Burada kurulan 112 Acil Çağrı Merkezimiz bu amaca ulaşmak anlamında bizlere çok ciddi güç ve kuvvet verecek. Buradaki teknik altyapı sayesinde inşallah en hızlı müdahaleleri gerçekleştireceğiz." ifadesini kullandı.