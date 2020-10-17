Azerbaycan'a destek için araç konvoyu oluşturuldu - Son Dakika

Bartın'da, sivil toplum kuruluşları temsilcileri Azerbaycan'a destek için "Gardaşlık zamanı" sloganıyla araç konvoyu oluşturup şehir turu attı.

Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırıları ve Azerbaycan topraklarını işgal etmesine tepki göstermek isteyen çeşitli sivil toplum kuruluşları temsilcileri, Bartın Valiliği önünde bir araya geldi.

Türkiye ve Azerbaycan bayraklarıyla süslenen araçlardan oluşan konvoy, kentte şehir turu attı.

STK'lar adına basın açıklaması yapan İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) Bartın Şube Başkanı Selami Ünsal, Ermenistan'ın son saldırıları ile bölgede barışın ve huzurun önündeki en büyük tehdit olduğunu bir kez daha gösterdiğini söyledi.

Azerbaycan'ın sonuna kadar yanında olduklarını belirten Ünsal, dünya kamuoyunun tepkisizliğinden cesaret bulan Ermenistan'ın, hukuk tanımazlığını daha da artırarak tüm uluslararası teamülleri hiçe sayan saldırılarına sivil yerleşim yerlerini vurarak devam ettiğini belirtti.

Ünsal şöyle devam etti:

"Bu saldırılar karşısında Azerbaycan devleti ve milletinin haklı davasında yanlarında olduğumuzu, Azerbaycan'ın uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının her platformda destekçisi ve savunucusu olacağımızı buradan bildirmek istiyoruz. Tüm dünya ülkelerini, vicdan sahibi tüm insanları ve ülkemizdeki herkesi işgale ve zulme karşı verdikleri mücadelede kardeş Azerbaycan'ın yanında yer almaya çağırıyoruz."

Azerbaycan'ın başlattığı harekatın başarılı olması için dua edilen etkinliğe AK Parti İl Başkanı Turhan Kalaycı ile İl Genel Meclisi Başkanı Kenan Dursun da katıldı.