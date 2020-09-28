Ağrı'da çiftçilere 5 yılda 750 bin koyun verilecek - Son Dakika

Ağrı'da çiftçilere 5 yılda 750 bin koyun verilecek

Ağrı Valiliği koordinesinde tarım ve hayvancılığın yaygınlaştırılması amacıyla 5 yıl içinde çiftçilere 750 bin koyun verilecek.

Ağrı'da çiftçilere 5 yılda 750 bin koyun verilecek, System.String[]

Ağrı Valiliği koordinesinde tarım ve hayvancılığın yaygınlaştırılması amacıyla 5 yıl içinde çiftçilere 750 bin koyun verilecek.

İbrahim Çeçen Üniversitesi yerleşkesindeki Kültür ve Kongre Merkezinde "5 Yılda 750 bin Koyun Projesi" protokolünün imza töreni düzenlendi.

Ağrı Valiliği, Belediye ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Ziraat Bankası arasında yapılan protokolün imza töreninde konuşan Vali Osman Varol, çalışma alanlarının başında tarım ve hayvancılık sektörünün geldiğini belirterek, mevcut hayvanların katma değerini yükseltmek ve hayvan sayısını arttırmayı hedeflediklerini söyledi.

750 bin koyun desteğinin çok önemli olduğuna vurgu yapan Varol, şöyle konuştu:

"İlimizin tarım ve hayvancılık alanında bir uyanışa ve dirilişe ihtiyacı var. Bu projeyi bu amaçla gerçekleştiriyor, bin yıldır tarım ve hayvancılık faaliyetlerini yürüten hemşehrilerimize güvenerek 750 bin koyun dağıtımını hedefliyoruz. İmzalanan protokol ile çiftçilerimize ipoteksiz ve faizsiz uygun şartlarda kredi imkanı sunulacak, valiliğimiz koordinasyonunda proje faydalanıcılarına ucuz yem temin edilerek tarım ve orman müdürlüklerimizce ücretsiz eğitim ve danışmanlık hizmeti sağlanacaktır. Çiftçilerimize sağlanan bu imkanların yanı sıra düşük kalitedeki meraların ıslahının hızlandırılması, ruhsatlı kesim yerleri ile et pazarlama ağlarının kurulması, mandıralar ve süt işletme tesisleri ile koyun sütüne katma değer kazandırılması, organik koyunculuğun mevcut potansiyelinin ortaya çıkarılması ile Ağrı tarım ve hayvancılıkta hak ettiği noktaya ulaşacaktır."

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi de bu proje sayesinde kentin hayvancılıkta ülkenin önemli merkezlerinden biri olacağını anlattı.

Birinci etap başvurularının 30 Eylül'de başlayıp 31 Aralık tarihinde sona ereceğini aktaran Çelebi, "Tarımımız üreticimizin alın teri ile büyümeye devam ediyor. Ülke olarak tarımda yıllık 2,7 büyüme hızıyla Avrupa Birliği ülkelerinin önündeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi 2023 ev 2071 hedeflerine el ele, omuz omuza vererek ulaşacağız." diye konuştu.

Belediye Başkanı Savcı Sayan ise küçükbaş hayvan desteğinin çok önemli olduğunu, hayvancılığı kalkındıracaklarını ve ileriki zamanlarda büyükbaş hayvan desteği verilmesi gerektiğini kaydetti.

Programa, AK Parti İl Başkanı Abbas Aydın, Ziraat Bankası Van Bölge Başkanı Turgut Arvas, İl Tarım ve Orman Müdürü Kenan Engin, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları ve çiftçiler katıldı.

Ziraat Bankası, Ağrı Valiliği, Tarım, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 18:43 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ağrı'da çiftçilere 5 yılda 750 bin koyun verilecek - Son Dakika

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