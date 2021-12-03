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Engelliler etkinliklerle keyifli vakit geçirdi - Son Dakika

Engelliler etkinliklerle keyifli vakit geçirdi

03.12.2021 22:02

Ağrı'da, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla bir araya gelen engelliler, çeşitli etkinliklerle keyifli vakit geçirip stres attı.

Ağrı'da, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla bir araya gelen engelliler, çeşitli etkinliklerle keyifli vakit geçirip stres attı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, engelli bireyler için Kültür ve Kongre Merkezi'nde farkındalık programı düzenlendi.

"Benim İçin Söyle" adlı sinevizyon gösterisinin ardından engelli 2 kişi şiir okudu.

Engelli ve yüzme branşında birçok başarısı bulunan Süleyman Emin Erim'in hayat hikayesini anlattığı programda, engellilerle ilgili tiyatro gösterisi yapıldı.

Saz eşliğinde söylenen Türkü ve şarkılarla eğlenen engelliler, eğlenceli vakit geçirdi.

Vali Osman Varol, programda "temel işaret dili" eğitimini başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikalarını verdi.

Açıklamada, konuşmasına yer verilen Vali Varol, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğiyle engelli vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik bugüne kadar birçok çalışma yapıldığını belirtti.

Engellilerin yakından ilgilendikleri sorun ve taleplerini çözüme kavuşturmak için ellerinden geleni yaptıklarını aktaran Varol şunları kaydetti:

"Son 20 yıl içerisinde engelli vatandaşlarımızla ilgili hizmetlerde geldiğimiz noktaya bir baktığımızda doğrudan bireylere sağlanan mali haklar, onların rehabilitasyon ve bakımıyla ilgili dışarıdan sağlanan hizmetler, bireylerin ailelerine sağlanan destekler, kamu kurum ve kuruluşlarında engelli erişimi ile ilgili sağlanan olanaklar ile istihdam alanında özel gereksinimli bireylere ayrılan kontenjanları görüyoruz. Bu faaliyetlerin tamamına baktığımızda geldiğimiz noktanın gurur verici olduğunu görüyor, fakat durmadan engelli vatandaşlarımızın imkanlarını ve olanaklarını daha da iyi noktalara taşımak, sizlerin ihtiyacını giderebilmek için durmadan tüm alanlarda gayretle çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Belediye Başkanı Savcı Sayan da programda kendisinden papağan isteyen 15 yaşındaki engelli Elifnur Köroğlu'na sürpriz yaptı.

Sayan, sohbet ettiği Köroğlu'nu papağan ve tablet hediye ederek sevindirdi.

Program Vali Varol ve beraberindekilerin engellilerin yaptığı ürünlerden oluşan sergiyi ziyaret etmesiyle sona erdi.

Engelliler etkinliklerle keyifli vakit geçirdi
Engelliler etkinliklerle keyifli vakit geçirdi
Engelliler etkinliklerle keyifli vakit geçirdi
Engelliler etkinliklerle keyifli vakit geçirdi
Engelliler etkinliklerle keyifli vakit geçirdi
Engelliler etkinliklerle keyifli vakit geçirdi
Engelliler etkinliklerle keyifli vakit geçirdi
Engelliler etkinliklerle keyifli vakit geçirdi
Engelliler etkinliklerle keyifli vakit geçirdi

Dünya Engelliler Günü, Engelli, Aralık, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Engelliler etkinliklerle keyifli vakit geçirdi - Son Dakika


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