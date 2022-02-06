Üye Girişi
Ağrı Dağı'na tırmanan İranlı dağcılara kar ve tipi engeli - Son Dakika

Ağrı Dağı'na tırmanan İranlı dağcılara kar ve tipi engeli

06.02.2022 22:03
Ağrı Dağı'na tırmanan İranlı dağcılara kar ve tipi engeli

Ağrı Dağı'na tırmanışa geçen 3'ü rehber 24 İranlı dağcı, 4200 metrede etkili olan kar ve tipi nedeniyle zirve tırmanışını tamamlamadan geri dönmek zorunda kaldı.

Ağrı Dağı'na tırmanışa geçen 3'ü rehber 24 İranlı dağcı, 4200 metrede etkili olan kar ve tipi nedeniyle zirve tırmanışını tamamlamadan geri dönmek zorunda kaldı.

İran'dan Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine gelen 3'ü rehber, 3'ü kadın 24 kişi, 5137 metre yüksekliğiyle 'Türkiye'nin çatısı' olarak nitelendirilen Ağrı Dağı'na çıkmak için perşembe günü tırmanışa geçti.

İlk geceyi 3 bin 100 kampında geçiren dağcı ekip, gün ışığıyla yürüyüşlerine devam ederek 4200 metre yüksekliğe ulaştı.

Gece burada kurdukları kamp çadırlarında kalan dağcılar, kaldıkları yerden zirve tırmanışına devam etmek için harekete geçince etkili olan kar ve tipi nedeniyle ilerleyemedi.

Kar ve tipide zor anlar yaşayan dağcılar, hava durumuna bakarak zirveye çıkmama kararı aldı.

İnişe geçen dağcılar, ilçedeki bir hotelde kaldıktan sonra kara yoluyla Van'a gitti.

YORUMLAR
500

Ağrı Dağı, Ağrı, İran, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ağrı Dağı'na tırmanan İranlı dağcılara kar ve tipi engeli - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
21:54 Beşiktaşlı Ersin Destanoğlu'dan Antalya maçı sonrası büyük sitem: Bu korkuyla yaşıyorum
21:39 Karantinada olan Cumhurbaşkanı: Ben istirahatlere pek alışık değilim, durmak yok yola devam
21:39 Ekrem İmamoğlu, Süleymaniye'nin önündeki inşaatla ilgili tartışmalara son noktayı koydu
21:29 Altay, haftalar süren galibiyet hasretini Göztepe karşısında bitirdi
21:28 AK Parti'den HDP'li Hüda Kaya'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili paylaşımına tepki geldi: Kınıyoruz
21:07 Dolmabahçe'de sessiz gece! Beşiktaş, Antalyaspor'la berabere kaldı
20:30 Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'dan çarpıcı itiraf! Alanya maçı sonrası çaresizliği tek cümleyle anlattı
19:53 Arda Turan açtı ağzını yumdu gözünü! Sosyal medyadan açıklama yaptı: Bu algı operasyonuna müsaade etmem
19:38 Son Dakika: Türkiye'de 6 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 201 kişi vefat etti, 87 bin 934 yeni vaka tespit edildi
19:34 Bravo Pena! Galatasaray'ın yeni eldiveni ilk maçında kendine hayran bıraktı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2022 22:10:38. #1.11#
SON DAKİKA: Ağrı Dağı'na tırmanan İranlı dağcılara kar ve tipi engeli - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement