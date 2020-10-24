Ağrı Emniyet Müdürlüğü'nden Kızılay'a kan bağışı - Son Dakika

Ağrı Emniyet Müdürlüğü'nden Kızılay'a kan bağışı

24.10.2020 11:47

Ağrı Emniyet Müdürlüğü'nden Kızılay'a kan bağışı Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü personeli, İçişleri Bakanlığı'nın başlatmış olduğu kan bağışı kampanyası kapsamında 'Canımızla, Kanımızla Kızılay'ın Yanındayız' sloganıyla korona virüs salgını nedeniyle kan stoklarında azalma yaşanan Kızılay'a...

Ağrı Emniyet Müdürlüğü'nden Kızılay'a kan bağışı

AĞRI - Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü personeli, İçişleri Bakanlığı'nın başlatmış olduğu kan bağışı kampanyası kapsamında 'Canımızla, Kanımızla Kızılay'ın Yanındayız' sloganıyla korona virüs salgını nedeniyle kan stoklarında azalma yaşanan Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Ağrı'da daha önce kan stoklarında azalma olan Kızılay'a Et ve Süt Kurumu Ağrı Et Kombinası Müdürlüğü'nün yanı sıra Ağrı İl Göç İdaresi Müdürlüğü ve Ağrı Geri Gönderme Merkezi personelleri de Kızılay ekiplerine kan bağışı desteğinde bulunmuştu. Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü de İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün başlattığı kan bağış kampanyası kapsamında yaklaşık 200 personelle Kızılay'a kan bağışında bulundu.

'Kızılay'ın her zaman yanındayız'

Kızılay'a kan bağışında bulunmak için Kızılay Kan Bağış Aracına gelen Ağrı İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, pandemi döneminde kan stoklarında azalma olan Kızılay'a kan bağışında bulunmak için toplandıklarını söyledi. Ellerinden geldiği kadar kan bağışında bulunmak istediklerini belirten Özen, "Ülkemizde özellikle Korona virüs ile mücadele kapsamında birçok faaliyet yapılmakta. Bunlardan bir tanesi de Kızılay'ımızın kan desteği faaliyetidir. Bu zor günlerde Kızılay'ımıza kan desteğinde bulunmak için toplanmış bulunmaktayız. İçişleri Bakanlığı olarak, Emniyet Genel Müdürlüğü olarak, Ağrı Emniyet Müdürlüğü olarak Kızılay'ın her zaman yanındayız. Elimizden geldiği kadar kan bağışında bulunarak bu toplumsal göreve katkı sağlamak istiyoruz. Kan verirken bizim yanımızda olan Kızılay yetkililerine de teşekkür ediyoruz. Sağlık koşulları elverişli olan her bir arkadaşımız mutlaka ama mutlaka buraya gelip kan versin. Kan bağışında bulunan personel sayımızın 200'ün üzerinde olmasını bekliyoruz. Elimizden geldiği kadar sağlığı el veren her bir arkadaşımızın kan vermesini sağlayacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Kızılay ekibine başarılar diliyorum" dedi.

'Korona virüs nedeniyle kan stoklarında ciddi bir azalma vardı'

İki gün süren kan bağışı kampanyasına İl Emniyet Müdürlüğü'nün bütün birimleriyle birlikte yoğun bir destek verdiklerini kaydeden Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı ise şu ifadeleri kullandı:

"Kızılay'a kan bağışı kampanyasına Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü de yoğun bir katılım sağladılar. 2 gün süren kampanyamızı İl Emniyet Müdürlüğünün tüm birimleri yoğun bir katılımla destek verdiler. Tabi Koronavirüs nedeniyle kan stoklarında ciddi bir azalma vardı. Polis Teşkilatımız 'canımızla, kanımızla Kızılay'ın yanındayız' sloganıyla şu anda yoğun bir katılımla Kızılay'a destek veriyorlar. Koronavirüs hayatın birçok yönünü olumsuz etkiledi. Fakat kan sürekli bir ihtiyaç oluyor. Her sağlıklı birey de vereceği bir kan ile 3 kişinin hayatının kurtulmasına vesile olacaktır. Buradan kan bağışının duyarlılığını biz bir kez daha ifade edelim. Yapacağınız kan bağışının birçok kişiye umut olacağını söyleyelim. Emniyet Müdürü Nihat Özen'e, çalışanlara ve Polis Teşkilatı'nın tamamına da bu göstermiş oldukları duyarlılıktan dolayı teşekkür ediyorum.

Ağrı Emniyet Müdürlüğü'nden Kızılay'a kan bağışı
Ağrı Emniyet Müdürlüğü'nden Kızılay'a kan bağışı
Ağrı Emniyet Müdürlüğü'nden Kızılay'a kan bağışı
Ağrı Emniyet Müdürlüğü'nden Kızılay'a kan bağışı
Ağrı Emniyet Müdürlüğü'nden Kızılay'a kan bağışı
Ağrı Emniyet Müdürlüğü'nden Kızılay'a kan bağışı
Ağrı Emniyet Müdürlüğü'nden Kızılay'a kan bağışı

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ağrı Emniyet Müdürlüğü'nden Kızılay'a kan bağışı - Son Dakika

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