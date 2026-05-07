Ağrı’da “Matematikli Günler” heyecanı: Doğa Koleji birinci oldu

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nde düzenlenen “Matematikli Günler” etkinliği, öğrencileri bilim ve eğlence dolu bir atmosferde buluşturdu. Matematik Kulübü tarafından organize edilen etkinlik kapsamında gerçekleştirilen bilgi yarışması büyük heyecana sahne olurken, öğrenciler bilgi ve yeteneklerini sergileme fırsatı buldu.

MATEMATİK TUTKUNLARI BİLGİ YARIŞMASINDA BULUŞTU

Recep Tayyip Erdoğan Kültür ve Kongre Merkezi Osmanlı Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen final programına üniversite yönetimi, eğitim camiası ve çok sayıda öğrenci katıldı. Programa Rektör Vekili Prof. Dr. Hülya Akıncıoğlu, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yakup Karataş, İbrahim Çeçen Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Günseli Çeçen ve Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek’in yanı sıra akademisyenler ve öğrenciler iştirak etti.

Etkinlik kapsamında düzenlenen bilgi yarışması, öğrenciler arasında büyük heyecan oluşturdu. Yarışmada öğrenciler matematik alanındaki bilgi birikimlerini ortaya koyarken, aynı zamanda takım çalışması ve hızlı düşünme becerileriyle dikkat çekti.

DOĞA KOLEJİ BİRİNCİLİK ELDE ETTİ

İbrahim Çeçen Vakfı’nın destekleriyle gerçekleştirilen yarışmada Doğa Koleji öğrencileri birincilik elde ederek önemli bir başarıya imza attı. Dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edilirken, salonda büyük sevinç yaşandı.

Programda konuşan yetkililer, matematiğin yalnızca akademik başarı açısından değil, analitik düşünme ve problem çözme becerileri açısından da büyük önem taşıdığına dikkat çekti. Öğrencilerin yarışmaya gösterdiği ilgi ve performans takdir topladı.

“MATEMATİĞİ EĞLENCELİ HALE GETİRMEYİ AMAÇLADIK”

Matematikli Günler etkinliği kapsamında düzenlenen programın, öğrencilerin matematiğe olan ilgisini artırmayı hedeflediği belirtildi. Eğlenceli ve öğretici içeriklerle hazırlanan etkinlikte öğrenciler hem yarıştı hem de keyifli vakit geçirdi.

Yetkililer, bu tür organizasyonların öğrencilerin özgüvenlerini geliştirdiğini ve bilimsel düşünmeye katkı sunduğunu ifade ederek yarışmaya katılan tüm öğrencileri tebrik etti. Program, ödül töreni ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Haber: Servet Arslan