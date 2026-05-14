Ağrı’da sınır güvenliği toplantısı düzenlendi

Ağrı’da sınır güvenliğine yönelik çalışmalar kapsamında önemli bir toplantı gerçekleştirildi. Ağrı Valisi Önder Bozkurt başkanlığında düzenlenen Sınır Güvenliği Toplantısı’na askeri ve mülki idare yetkililerinin yanı sıra ilgili kurum amirleri de katıldı. Doğubayazıt 13’üncü Hudut Bölük Komutanlığı’nda gerçekleştirilen toplantıda sınır hattındaki güvenlik uygulamaları, devriye faaliyetleri ve teknolojik destekler detaylı şekilde ele alındı.

SINIR GÜVENLİĞİ İÇİN KURUMLAR ARASI KOORDİNASYON MASAYA YATIRILDI

Toplantıya 5. Hudut Tugay Komutanı, Doğubayazıt Kaymakamı, İl Jandarma Komutanı, İl Emniyet Müdürü, Gürbulak Gümrük Bölge Müdürü, İl Göç İdaresi Müdürü ve ilgili birim amirleri katıldı. Görüşmelerde özellikle sınır hattında yürütülen güvenlik faaliyetleri, düzensiz göçle mücadele, devriye faaliyetleri ve kış şartlarında alınacak önlemler değerlendirildi.

Hudut karakollarının sorumluluk alanlarında bulunan bölgelerde güvenlik seviyesinin artırılmasına yönelik çalışmaların ele alındığı toplantıda, zorlu iklim koşullarına rağmen sınır hattındaki faaliyetlerin kesintisiz sürdürülmesinin önemine dikkat çekildi. Yetkililer, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesiyle birlikte sahadaki operasyonel etkinliğin artırılmasının hedeflendiğini ifade etti.

HUDUT BİRLİKLERİNE 14 DRONE VE 2 KAR KÜREME ARACI TESLİM EDİLDİ

Toplantının ardından Göç İdaresi Başkanlığı Sınır Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından hudut birliklerinin kullanımına sunulan ekipmanların teslim töreni gerçekleştirildi. Teslim edilen 2 adet kar küreme aracının, yoğun kış şartlarında devriye yollarının açık tutulması ve güvenlik duvarı boyunca biriken karın oluşturabileceği olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla kullanılacağı belirtildi.

Ayrıca hudut hattında gözetleme faaliyetlerinin daha etkin şekilde yürütülmesi amacıyla 14 drone da güvenlik güçlerinin hizmetine sunuldu. Özellikle zorlu arazi yapısına ve sert iklim koşullarına sahip bölgelerde kullanılacak dronelar sayesinde sınır hattındaki kontrol ve takip faaliyetlerinin daha hızlı ve etkili şekilde gerçekleştirileceği kaydedildi. Yapılan desteklerle birlikte hudut birliklerinin operasyonel kapasitesinin güçlendirilmesi ve sınır güvenliği çalışmalarının daha etkin hale getirilmesi hedefleniyor.

Haber: Servet Arslan