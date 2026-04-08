Ağrı’da YKS hazırlığına destek: Müdür Kökrek öğrencilerle buluştu

08.04.2026 10:12
Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, YKS’ye hazırlanan öğrencilerle bir araya gelerek süreçle ilgili tavsiyelerde bulundu. Planlı çalışmanın ve motivasyonun önemine dikkat çeken Kökrek, öğrencilerin görüş ve beklentilerini dinledi. Programda sınav sürecinin disiplin, sabır ve kararlılık gerektirdiği vurgulandı.

ÖĞRENCİLERİN TALEP VE BEKLENTİLERİ DİNLENDİ

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, üniversiteye hazırlanan öğrencilerle bir araya gelerek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. İl merkezindeki 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi’nde düzenlenen programda 12. sınıf öğrencileriyle buluşan Kökrek, öğrencilerin görüş, talep ve beklentilerini dinledi.

Okulun konferans salonunda gerçekleşen programda öğrencilerle samimi bir sohbet gerçekleştiren Kökrek, sınav sürecinin yalnızca akademik bilgiyle değil, aynı zamanda sabır, disiplin ve kararlılıkla yönetilmesi gereken bir maraton olduğunu ifade etti. Öğrencilerin bu süreçte doğru planlama yapmasının önemine dikkat çeken Kökrek, düzenli ve sistemli çalışmanın başarıya giden en önemli adım olduğunu vurguladı.

“PLANLI ÇALIŞMA VE MOTİVASYON BAŞARIYI GETİRİR”

Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Kökrek, hedef belirlemenin ve zamanı doğru kullanmanın kritik olduğunu belirterek, “Önünüzde önemli bir sınav süreci bulunuyor. En büyük gücünüz düzenli çalışmanız ve hedeflerinizi net şekilde belirlemenizdir” dedi. Günlük çalışma programlarının oluşturulmasının, eksik konulara yoğunlaşmanın ve öğretmenlerle sürekli iletişim halinde olmanın başarıyı artıracağını ifade etti.

Eğitim yöneticileri ve öğretmenlerin her zaman öğrencilerin yanında olduğunu vurgulayan Kökrek, öğrencilerin bu süreçte kendilerini yalnız hissetmemeleri gerektiğini söyledi. Ayrıca sınav hazırlığı sürecinde sosyal yaşamın dengeli şekilde sürdürülmesinin de önemine değinerek, dinlenmenin ve motivasyonu yüksek tutmanın başarıya olumlu katkı sağlayacağını dile getirdi.

Programda öğrenciler de sınav sürecine dair düşüncelerini paylaşırken, çeşitli konularda görüş alışverişinde bulunuldu. Ziyarette Kökrek’e Milli Eğitim Şube Müdürü Süleyman Çetin de eşlik etti.

Haber: Servet Aslan

