Ağrılı lise öğrencileri arama kurtarma robotu geliştirdi - Son Dakika

Ağrı'da, lise öğrencilerinin geliştirdiği gece gündüz görüş kameralı robot, deprem ve doğal afetlerde arama kurtarma ekiplerinin giremediği enkaz altına girip afetzedelerin yerini tespit edebilecek.

15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesinde eğitim gören Fatma Doğan ve Musa Çeçen, Eleşkirt ilçesinde görevli danışman öğretmenleri Mehmet Tosun'un desteğiyle depremlerde göçük altında kalan afetzedelerin yardımına koşmak için bir proje hayata geçirdi.

Göçük Altı Arama Kurtarma Robotu-04 (GAAKR-04) adı verilen robot, İstanbul'da gerçekleştirilen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması dalında 18. olarak finale kaldı.

GAAKR-04 adlı robot TEKNOFEST finalinde yarışacak.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, AA muhabirine, robotun göçükte girilemeyen dar ve riskli yerlere gönderileceğini ve enkazda herhangi bir canlının olup olmadığının araştırılacağını söyledi.

Robotun göçük altındaki afetzedeye su ve hava takviyesi yapabileceğini belirten Kökrek, şöyle konuştu:

"Bu projeyi inşallah AFAD Başkanımıza da ileteceğiz ve destek talep edeceğiz. Bu projenin iş sektörüyle buluşarak gerçeğini yapmaya yönelikte çalışma gayreti içerisine gireceğiz. Bu Türkiye ve dünyanın bir problemi olan deprem ve göçük altında kalmalarla ilgili bir çalışmadır. İnşallah ülkemiz adına hayırlı bir iş olacak. Ağrı'dan böyle güzel bir çalışmanın çıkması bizleri mutlu ediyor. Bu projeyle göçük altında kalanların yaşama tutunması, belki anlık bir su ve oksijen ihtiyacının giderilmesi ve aynı zamanda iletişime geçilebilecek bir sistem oluşturulmuş."

Proje danışmanı öğretmen Mehmet Tosun ise robotun çok fonksiyonlu olduğunu ve göçüğün yanı sıra askeri sistemlerde de kullanılabileceğini belirtti.

Robotla afetlerde enkaz altında kalanlara ulaşmayı hedeflediklerini vurgulayan Tosun, "Robotun tasarımında NASA'nın uzaya gönderdiği robotlardan esinlendik. Robotumuz askeri teknolojilerde ve arama kurtarma yerlerinde kullanılabilecek. Biz daha çok arama ve kurtarmaya yöneldik. Olası bir afette enkaz altında kalan insanlara ulaşmak, onların hayatta olup olmadığını tespit etmek ya da arama kurtarma ekibi enkaz altına girmeden önce herhangi bir sıkıntının olup olmadığını tespit etmeyi amaçlıyoruz." diye konuştu.

Ağrı'daki çocukların çok başarılı olduğunu ve fırsat verildiğinde birçok şeyi yapabileceklerini ifade eden Tosun, şunları kaydetti:

"Robotumuzda gece ve gündüz görüşlü kameramız, ayrıca kumandamız da var. Bunların yanı sıra gaz, sıcaklık ve nem sensörleri bulunuyor. Afet durumunda AFAD ekibince önce robotumuz enkaza gönderilecek, orada herhangi bir gaz kaçağının olup olmadığı tespit edilecek. Bu veriler internet üzerinden hemen ana merkeze iletilecek. Robotumuz enkaz altında bir afetzedeyle karşılaşırsa onunla çift yönlü iletişim kurabileceğiz, hem görüntülü hem de sesli olarak konuşabileceğiz. Afetzedelerin nerede olduğu ve yanında kimlerin olduğu yönündeki bilgiler arama kurtarma ekipleri için çok önem taşıyor. Afetzede hayattaysa kolları sağlamsa robotumuzla gelen su hortumuyla dışarından ona su verilecek. Yaptığımız araştırmalarda enkaz altında kalanların çoğu su ve hava yoksunluğundan dolayı hayatını kaybediyor."

Öğrencilerden Fatma Doğan da geçen yıl meydana gelen İzmir depremi sonrası bu robotu yapmayı planladıklarını dile getirdi.

Arama kurtarma ekiplerinin ulaşamadığı dar bölgelere robotu gönderip kamerayla alanı tarayabilme imkanına sahip olduklarının altını çizen Doğan, "Projeyi kısıtlı imkanlarla ve bir ay gibi çok kısa bir sürede yaptık. Robotu daha da geliştirmeyi istiyoruz. Bu robotun ekiplerin göçük bölgelerindeki tehlikeli ve dar yerlerde onlara çok yarımcı olacağına inanıyoruz." ifadesini kullandı.