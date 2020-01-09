Ağzı toprakla doldurup öldüren şahsın katil zanlısı yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Ağzı toprakla doldurup öldüren şahsın katil zanlısı yakalandı - Son Dakika

Ağzı toprakla doldurup öldüren şahsın katil zanlısı yakalandı

14 dakika önce

Diyarbakır'da ağzına toprak doldurularak öldürülmüş halde bulunan şahsın katil zanlısı, saklandığı eve düzenlenen operasyonla yakalandı.

Ağzı toprakla doldurup öldüren şahsın katil zanlısı yakalandı, System.String[]

Diyarbakır'da ağzına toprak doldurularak öldürülmüş halde bulunan şahsın katil zanlısı, saklandığı eve düzenlenen operasyonla yakalandı.


Olay, merkez Kayapınar ilçesi Barış Mahallesi Beşyüzevler semtinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabaha karşı işe gitmek için evden çıkan vatandaş, yerde hareketsiz şekilde yatan bir kişiyi gördü. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin incelemesinde şahsın öldüğü tespit edildi.


Olay yerinde yapılan incelemede polis, şahsın Recep C. (32) olduğunu ve ağzına toprak doldurularak öldürüldüğünü belirledi. Araştırmalarına titizlikle devam eden polisler, çevrede yaptıkları incelemede ise Recep C.'nin cansız bedenin bulunduğu yerin 50 metre ötesinde aracını buldu. Polis ekipleri incelemesinin tamamlanmasının ardından Recep C.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna gönderildi.


Zanlı operasyonla yakalandı


Olay sonrası çalışmalarını sürdüren Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Recep C.'nin katil zanlısının C.T. olduğunu belirledi. C.T., evine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Gözaltına alınan katil zanlısı C.T., emniyetteki ifade işlemleri sonrası sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 05:07 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Süleymani'nin halefi İsmail Kaani: İran'ın füze saldırıları eninde sonunda ABD'yi bölgeden uzaklaştıracaktır
Son dakika: İran'dan yeni açıklama: Amacımız ABD askerlerini öldürmek değildi Sahilde kadınlara cinsel organını gösteren adam gözaltına alındı Havalimanında olay çıkaran Aleyna Tilki, polis merkezine alındı

Son Dakika Haberleri
17:12 Çavuşoğlu ABD ve İran'dan gelen sağduyulu mesajları destekliyoruz - Son Dakika Haber
17:12 ESOGÜ Rektörü Şenocak'ın Çalışan Gazeteciler Günü mesajı - Son Dakika Haber
17:07 Ağzı toprakla doldurup öldüren şahsın katil zanlısı yakalandı - Son Dakika Haber
17:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hukuk eşittir kanun değildir - Son Dakika Haber
17:00 Ürdün'de sel: 1 kişi kayboldu - Son Dakika Haber
16:44 Psikolojik sorunları nedeniyle öğretmenken memurluğa geçirilen şahıs, öğrenciyi yaraladı - Son Dakika Haber
16:33 Papa, ABD ve İran'a sağduyu çağrısı yaptı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2020 17:21:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ağzı toprakla doldurup öldüren şahsın katil zanlısı yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]