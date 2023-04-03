Ağzında sigara elinde tabanca! İş insanını ayağından vuran şahsın rahatlığı pes dedirtti - Son Dakika
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Ağzında sigara elinde tabanca! İş insanını ayağından vuran şahsın rahatlığı pes dedirtti

03.04.2023 12:02

Eskişehir'de aracına binmek üzere iş yerinden ayrılan İsmail Ç., kendisini bekleyen şahıs tarafından ayağından vuruldu. Güvenlik kameralarındaki o anlarda şahsın sigara içerek rahat bir biçimde olayı gerçekleştirmesi dikkat çekti.

Sabah saatlerinde Odunpazarı ilçesi Kırmızıtoprak Mahallesi Örnek Sokak üzerinde meydana gelen olayda sabah saatlerinde iş yerinden 34 CVK 505 plakalı aracına binmek üzere çıkan İsmail Ç., kendisini bekleyen şahıs tarafından sağ ayağından vurularak yaralandı.

Ağzında sigarayla iş adamını ayağından vuran şahsın rahatlığı 'pes' dedirtti

AĞZINDA SİGARAYLA ÇEKİP VURDU

Güvenlik kamerasına anbean yansıyan olayda, şüpheli, sigara içerek İsmail Ç.'nin çıkmasını dakikalarca bekliyor. İsmail Ç.'nin çıkmasıyla şahıs hareketleniyor. İsmail Ç.'nin yanından geçen şüpheli, daha sonra geri dönerek belinden çıkardığı tabanca ile İsmail Ç.'nin sağ ayağına ateş edip, olay yerinden yaya olarak kaçıyor. Ayağındaki yarayla şahsın arkasından bir müddet bakan İsmail Ç., arabasına yaslanarak ayakta güçlükle durabiliyor.

Ağzında sigarayla iş adamını ayağından vuran şahsın rahatlığı 'pes' dedirtti

EKİPLER HER YERDE ARIYOR

Olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan İsmail Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerinde incelemelerde bulunurken, Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliğince şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA
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Odunpazarı, Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ağzında sigara elinde tabanca! İş insanını ayağından vuran şahsın rahatlığı pes dedirtti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ağzında sigara elinde tabanca! İş insanını ayağından vuran şahsın rahatlığı pes dedirtti - Son Dakika
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