Ahırdan sanata dönüşen atölye

Yaklaşık 15 yıldır kullanılmayan ve terk edilmiş halde bulunan bir köy evini ve ahırını alan Tilbe Saran ve diğer kadın girişimciler, bir tiyatro atölyesi kurdu. Muğla'nın Ula İlçesi kırsal Portakallık Mahallesinde kurulan tiyatro atölyesi, 'Forum Tiyatro' eğitimi ile faaliyete başladı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ile ortak faaliyete alınan Portakallık Tiyatro atölyesinde çözüm bekleyen sosyal sorunlara ilişkin belediye hizmetlerinin yerel halkın gönüllü katılımı ile geliştirilmesi amaçlanıyor.

Portakallık Tiyatro Atölyesi Dünya'da 'Forum Tiyatro'nun en önemli temsilcilerinden ve eğitmenlerinden biri olan Christoph Leucht'un verdiği eğitim ile faaliyete başladı. Muğla Büyükşehir Belediyesi bünyesinden ve Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden 20 kişinin katıldığı 'Forum Tiyatro' eğitiminin sona ermesinin ardından sanatçılar bir oyun sergileyecek. Forum tiyatronun klasik tiyatrodan farklı olduğunun altını çizen eğitmen Christoph Leucht, "20 kişi var programda. Bir kısmı Muğla'dan, bir kısmı İstanbul'dan katılıyor. Yaptığımız şey de hem ezilenlerin ufak bir tanıtım yapmak, ufak bir eğitim. Aynı zamanda Kuringer'de yaptığımız bazı girişimleri de buna dahil etmek. Bir belediye için bir okul veya üniversitede olduğu gibi insan hakları, eşitlik gibi kavramlar çok önemli. Bu nedenle bir belediyenin böyle bir etkinlikle nerelerde hala gelişmeye ihtiyaç var bunları anlamaya çalışması çok güzel ve önemli bir husus" dedi.

Tilbe Saran, "Şehir kargaşası ve keşmekeşinden kurtulduk"

Tiyatro atölyesinin kurulmasında önemli rol üstlenen sanatçı Tilbe Saran, atölyenin kurulma aşamasını anlattı. Bakmaya geldikleri ilk anda kendilerini buraya ait hissettiklerini belirten Saran, "Buraya geldiğimizde kapı kapalıydı. Yan düşmüş bir kapı, 15 yıl kimsesiz kalmış bir yerdi. Öncelikle şu anda stüdyo olan yeri gördük. Ahır olarak kullanılmış ancak çökmüş haldeydi. Artık taşıyıcıları da çökmüş sadece taş duvarlar kalmıştı. Burası çok hoşumuza gitti ve burada çok güzel bir tiyatro atölyesi kurulabileceği fikri belirdi. Aslında burası bir kadın girişimi diyebiliriz. Çünkü burayı gösteren bir kadın, projeye biz 3 kadın olarak başladık. Bu bizim ilk etkinliğimiz ve bu da gene bir kadın aracılığıyla başlamış oldu" dedi.

Atölyede Muğla Büyükşehir Belediyesi ile birlikte, çözüm bekleyen sosyal sorunlara ilişkin belediye hizmetlerinin yerel halkın gönüllü katılımı ile birlikte geliştirilmesi konusunda ortak bir proje başlatıldı. Forum tiyatronun izleyicisi de oyuncusunun da aynı kişiler olduğunu belirten Zaran, "Forum tiyatro aslında toplumsal meselelerin çözümüne ön ayak olabilecek meseleyi etraflıca anlayabilecek, herkesin bakış açısını büyük görüp değerlendirebilecek bir platform oluşturuyor. Bu izlenen bir tiyatro oyunu değil, Bundaki herkes oyuncu, oynayanlar da izleyen. Dolayısı ile hassas, insanların konuşmaktan çekindiği, fikrini söylemekten ürktüğü, bir takım açığa çıkması gerekli olan duygu ve düşüncelerin ortaya serilebilmesi için güvenli bir alan oluşturuyor" dedi.

(İHA)