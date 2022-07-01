Ahlat taşına alternatif, Güroymak taşı - Son Dakika
Üye Girişi

Ahlat taşına alternatif, Güroymak taşı

01.07.2022 09:23
Ahlat taşına alternatif, Güroymak taşı

Ahlat taşına alternatif, Güroymak taşı 1 ile 15 ton arasında değişen dev taşlar, birkaç işlemden geçirilerek kullanıma hazır hale getiriliyorBİTLİS Bitlis'in Güroymak ilçesinde kütleler halinde çıkarılan taşlar, ev ve mezar yapımında kullanılarak Ahlat taşına da alternatif olarak gösteriliyor.

Ahlat taşına alternatif, Güroymak taşı

1 ile 15 ton arasında değişen dev taşlar, birkaç işlemden geçirilerek kullanıma hazır hale getiriliyor

BİTLİS Bitlis'in Güroymak ilçesinde kütleler halinde çıkarılan taşlar, ev ve mezar yapımında kullanılarak Ahlat taşına da alternatif olarak gösteriliyor.

Güroymak ilçesine bağlı Gölbaşı beldesinde ağırlıkları 1 ile 15 ton arasında değişen dev taşlar, birkaç işlemden geçirilerek kullanıma hazır hale getiriliyor. İş makineleri ile ocaktan çıkarılan dev taşlar, daha sonra insan gücü ile çivi ve balyozlarla parçalara ayrılarak kesime hazırlanıyor. Öncelikli olarak ev ve mezar yapımında kullanılan taşlar, çevre illerin yanı sıra Bursa ve İstanbul'a da gönderilebiliyor.

Çevre illerden daha çok ev yapımı için sipariş edilen bu taşların bir diğer özelliği ise her mevsime uyum sağlamasıdır. Kışın sıcak yazın serin tutma özelliğine sahip Güroymak taşı, vazgeçilmez bina mantolama malzemesi olarak da kullanılıyor. Günde 50 metrekare üretim yapıldığını ifade eden işletmeci Ergün Uras, Güroymak taşının Ahlat taşına nazaran daha sert olduğunu belirtti. 1 ile 15 ton ağırlığındaki dev taşları 4-5 aşamadan geçirerek hazır hale getirdiklerini söyleyen Uras, "Bu taşları iş makinesi yardımıyla çıkarıyoruz. Daha sonra kamyonlara yükleyip döküm sahasına getiriyoruz. 4-5 aşamadan geçtikten sonra duvar ve mezar taşı olarak hazırlanıyor. Bu işin zorluğu var ama güzel tarafı da var, çünkü vatandaşlara yardımcı oluyoruz. Güroymak taşı Ahlat taşına göre biraz daha serttir. Bu taşların özelliği ise kışın sıcak yazın ise serin tutuyor. Ocaktan çıkardığımız taşların ağırlığı 1 ile 15 ton arasında değişiyor. Kamyonlar vasıtası ile buraya getiriyoruz ve burada işçiler çivilerle kırıyorlar. Siparişleri hangi ölçüde geliyorsa o şekilde alıyoruz. Siparişler genellikle ev duvarı ve mezar taşları oluyor. Bursa ve İstanbul'a kadar mezar taşları gönderiyoruz. Ev yapımında kullanılmak üzere Bitlis, ilçeleri ile Muş ve ilçelerine de gönderiyoruz. Günlük ortalama 50 metrekare taş üretimi yapıyoruz" dedi.

YORUMLAR
500
TİSK Başkanı Akkol: 'Dengeli bir asgari ücret tespiti yapılması konusunda TİSK, elini taşın altına koyacaktır' TİSK Başkanı Akkol: 'Dengeli bir asgari ücret tespiti yapılması konusunda TİSK, elini taşın altına koyacaktır' İş dünyasının sorunları Ekonomi Şurasına taşındı İş dünyasının sorunları Ekonomi Şurasına taşındı
Kaynak: İHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ahlat taşına alternatif, Güroymak taşı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
09:20 Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde heyelan meydana geldi: Dev kayaların tırların üzerine düşmesi sonucu ölü ve yaralılar var
09:13 Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda "cinsel ilişki" yasaklanmıştı! Eşcinsellerle ilgili soruşturma açılmayacağının da garantisi verildi
00:53 Survivor All 2022'nin şampiyonu Nisa Bölükbaşı oldu
00:47 Bedelli askerlik düzenlemesi Meclis'ten geçti! 550 bin yararlanabilecek
00:30 Yeni asgari ücret 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak
00:29 MetroPOLL son anketi açıkladı: 4 aday karşısında Cumhurbaşkanı Erdoğan, üstünlük sağlayamadı
23:50 Başkentte sel nedeniyle hayatını kaybeden genç kızla ilgili yeni detay ortaya çıktı: 19 gün önce akrabası da selde yaşamını yitirmiş
23:13 Vahşi adam, sokak ortasında sevgilisinin boğazını bıçakla kesti, yardım etmek isteyen vatandaşları ise bıçakla korkuttu
21:26 Mansur Yavaş: Sel nedeniyle bir vatandaşımızın hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrendim
22:44 İzinsiz afiş asan grup, kendilerini uyaran zabıta ekiplerine bıçak ve sopalarla saldırdılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2022 09:26:54. #1.12#
SON DAKİKA: Ahlat taşına alternatif, Güroymak taşı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement