Ahmet Mekin'in eşi yaşamını yitirdi (2) - Son Dakika

Ahmet Mekin'in eşi yaşamını yitirdi (2)
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'CAN YOLDAŞIMI KAYBETTİM'Türk sinemasının emektar oyuncularından Ahmet Mekin, 63 yıllık hayat arkadaşı Kumral Şükran Kurteli'nin ölüm haberini aldıktan sonra sabah saatlerinde Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne geldi.
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 12:00 Kaynak: DHA
'CAN YOLDAŞIMI KAYBETTİM'
Türk sinemasının emektar oyuncularından Ahmet Mekin, 63 yıllık hayat arkadaşı Kumral Şükran Kurteli'nin ölüm haberini aldıktan sonra sabah saatlerinde Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne geldi. Çok üzgün olduğu gözlenen Ahmet Mekin, "65 yıllık eşimi kaybetmek çok tarifsiz acı. Ben tüm hazırlığımı kendi ölümüm üzerine yapmıştım. Ne diyeyim, ne söyleyeyim? Hepimizin anasıydı. Çocuklarımın, torunlarımın, hepimizin anasıydı. Can yoldaşımı kaybettim" dedi. Kumral Şükran Kurteli'nin cenazesi, toprağa verilmek üzere uçakla Balıkesir'in Erdek ilçesine gönderilecek.
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