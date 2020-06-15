Ahmet Nur Çebi: 'Beşiktaş'a 100 milyon TL verdim' - Son Dakika

Ahmet Nur Çebi: 'Beşiktaş'a 100 milyon TL verdim'

Spor Arena / İsmail ER - Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, 'Bırakmam Seni' sloganıyla başlattıkları bağış kampanyasına bugüne dek 200 binin üzerinde SMS geldiğini belirtirken, muhalefetten bu konuda en ufak bir destek görmediklerini söyledi.

Ahmet Nur Çebi: 'Beşiktaş'a 100 milyon TL verdim', System.String[]

Spor Arena/ İsmail ER - Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, 'Bırakmam Seni' sloganıyla başlattıkları bağış kampanyasına bugüne dek 200 binin üzerinde SMS geldiğini belirtirken, muhalefetten bu konuda en ufak bir destek görmediklerini söyledi. A Spor'a konuşan Çebi, kulübün ekonomik durumunun koronavirüs pandemisi nedeniyle daha da kötüleştiğini belirterek, "Şurası bir gerçek; spor kulüplerinde israf artık son bulmalı" dedi. Altyapıdan yetişen oyuncularla kazanılan şampiyonlukların daha değerli olduğunu savunan Çebi, "Uçaklara binerek futbolculara 3'er 5'er milyon Euro verip, şov yaparak kazanılan şampiyonluklar değil, öz kaynaklarla gelen şampiyonluklar kıymetlidir. Zoru başarmaktır önemli olan. Artık şov yapmayı bırakacağız" dedi.



'Kaçmadım, ben yine buradayım'


Eski başkan Fikret Orman dönemindeki yöneticilerin, "Mali konulardan haberim yok diyemezsiniz, siz de o yönetimdeydiniz" şeklindeki eleştirilerine yanıt veren Çebi, şunları söyledi: "İnsanlar çıkıp diyorlar ki; 'Sen de oradaydın.' Öyle bir şey yok. Başkan futboldan, basketboldan, yatırımlardan sorumludur. Bir yönetici isen, belli bir alandan sorumlusundur. Haberdar olmadığım şeyler için 'Sen de haberdardın' söylemleri doğru değil. Geçen bir yorumcu arkadaş 'Artık Ahmet Nur Çebi, kabak tadı verdi. Sen bunu bilerek gelmedin mi?' demiş. Ben bilerek gelmedim. Bütün gelirlerin temlik edildiğini bilmiyordum. Sonuç itibariyle kaçtım mı, bıraktım mı? Ben yine buradayım. 'Neden geçmişten bahsediyorsun?' deniliyor. Geçmişin konuşulmasından utanmayacağız."


Enkaz edebiyatı eleştirisine yanıt


"Hata yaptım dediğiniz oldu mu?" sorusuna, "Çok güvendiğim ve irdelemediğim konularda pişman oldum" yanıtını veren başkan Çebi, "Kampanya için Fikret Orman veya bir başkası aradı mı?" sorusu üzerine, "Hep muhalif olan taraftan bir destek göremedim" ifadelerini kullandı. Muhaliflerin 'Enkaz edebiyatı yapıyor' eleştirisini de yanıtlayan Çebi, "Ben elektiriğin parasını bile zor bir araya getiriyorum. Oyuncuların parasını vermekte zorlanıyorum. Oyuncuya vermediğinizde acıyı siz çekiyorsunuz. Personelle ilgili şubat ayına kadar ödeme yaptık. Onları burada üzüntülü görmek kolay değil. Buraya 100 milyon TL'ye yakın para verdim. Bilsem ki kurtulacak, daha da çok veririm. 20- 30'unu geri aldık, girişçıkışlar yaptık. Ben para verdikçe keyif alan insanlar var" diye konuştu.


Avcı, 30 milyon liradan vazgeçerse, milyonlarca kez teşekkür ederim


Görevden ayrılan teknik direktör Abdullah Avcı'nın kulüpten 30 milyon TL'ye yakın alacağının olması konusunda ise Çebi, "Abdullah Hoca, '30 milyon TL tazminatım var, bundan vazgeçtim' derse çok kıymetlidir. Ancak mecbur değil. Kulübümüzün hocamıza karşı sorumluluğu devam ediyor. 3 yıllık kontratı var. İnşallah hocam bir yerlere gidecektir. O sürede alacağı parayı 'Almak istemiyorum' derse milyonlarca kez teşekkür ederim. Abdullah Hoca şimdiye kadar yapacağını yapmıştır. Şu ana kadar bizi hiç üzmedi, onu da söyleyeyim" ifadelerini kullandı.


Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.06.2020 08:04 

Son Dakika Spor Ahmet Nur Çebi: 'Beşiktaş'a 100 milyon TL verdim' - Son Dakika Spor
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