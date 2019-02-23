Ahmet Sami Kutlu, Projelerini Açıkladı

AK Parti Kütahya Belediye Başkan adayı Ahmet Sami Kutlu, hayata geçireceği 40 projesi ile meclis üyesi adaylarını tanıttı.

AK Parti Kütahya Belediye Başkan adayı Ahmet Sami Kutlu, hayata geçireceği 40 projesi ile meclis üyesi adaylarını tanıttı.



Kutlu, Hazer Dineri Kültür Merkezi'nde AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, AK Parti Kütahya milletvekilleri Ceyda Çetin Erenler, İshak Gazel ve Ahmet Tan'ın da hazır bulunduğu toplantıda, projelerini fiziksel kalkınma, ekomomik kalkınma, sosyal kalkınma, kültürel kalkınma ve demokratik kalkınma olmak üzere 5 ana sütun üzerine inşa edeceklerini ifade etti.



Tüm hizmetleri gönül belediyeciliği ekseninde gerçekleştireceklerini belirten Kutlu, "Kütahya'mızı geçmişiyle barışık ve geleceği kucaklayacak hizmetlere kavuşturmak amacıyla hep birlikte projelerimizi uygulamaya koyacağız. Kütahya'mızı, insan fıtratına uygun, medeniyet ve kültür değerlerimizle yoğrulmuş daha çok hizmetle donatacağız. Her insana adaletle hürmet edecek, Kütahya'nın ve hemşehrilerimizin maddi-manevi tüm varlığını kutlu bir emanet olarak görüp sahip çıkacak, herhangi bir kesime ve kişiye değil sadece milletine ve devletine sadak göstererek yöneteceğiz. Emaneti korumayı ve ehline teslim etmeyi esas alan, hizmeti memur-işçi mesai süresiyle sınırlamayıp 24 saate-7 güne yayan, vatandaşın her derdine derman olmak için çırpınan bir yönetim sergileyeceğiz. Belediyecilik anlayışımız bu bakış açısı değerlendirip gönül belediyeciliği ekseninde gençlerden, kadınlara, işçilerimizden, sanayicilerimize, esnafımızdan, sporcularımıza, engelli bireylerimizden, çocuklarımıza, tüm hemşerilerimizi kapsayıcı ve onların gönlüne hitap eden projelerimizi az sonra sizlerle paylaşacağız.Projelerimizi hazırlarken toplumun tüm kesimlerinin ihtiyaç ve beklentilerini en ince detayına kadar değerlendirdik. Bu değerlendirme neticesinde yerel kalkınmanın haklımızın refahını ve mutluluğunu esas alan insan odaklı bir yönetimle başarabileceğimizi biliyoruz. İşte bunu için yerel kalkınma hamlemizi ve buna bağlı olarak projelerimizi 5 ana sütun üzerine inşa edeceğiz. Fiziksel kalkınma, ekomomik kalkınma, sosyal kalkınma, kültürel kalkınma, demokratik kalkınma. Bu beş kalkınma eksini hayata geçirirken birlikte yönetim ilkesi ile hareket ederek belediyemiz, sivil toplum örgütleri, özel sektör gibi tüm paydaşlarımız ile birlikte hareket edeceğiz" ifadelerini kullandı.



Kutlu, otopark, Güvenli ve rahat ulaşım, yol ve alt yapı, yeni meydanlar, millet bahçeleri, sporcu dostu belediye, yeni mesire alanları, kültür yolu, kuruluş platosu, kurtuluş platosu, tanıtım ofisi, UNESCO yaratıcı şehirler ağı projeleri, fuar ve festivaller, tasarruf ve şeffaflık, marka şehir Kütahya, digital gençler, digital kültür haritası, modern pazarlar, evlerimiz çiçek açsın, gök evi, bilim merkezi, çocuk şehri, millet konağı, mahalle konakları, çocuk üniversitesi, bireysel spor merkezi, kapalı oyun parkları, eğitim merkezi, engelsiz yaşam, güvenli parklar, yalnız değilsiniz, kültür merkezi, sanatkarlar çarşısı, danışma meclisleri, yatırım ofisi, işgem-gençkem, çok amaçlı sosyo kültürel evleri ve tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği projelerinin detaylarını anlattı.



Kutlu, daha sonra belediye meclis üyesi adaylarını sahneye davet ederek, 31 Mart yerel seçimlerini yüksek bir oranda bir oy olarak tamamlamayı hedeflediklerini ifade etti. - KÜTAHYA

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