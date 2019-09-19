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Ahmet Selçuk İlkan öğrencilerle

1 saat önce

Ünlü şair, söz yazarı ve besteci Ahmet Selçuk İlkan, BENGİ Projesi Kariyer Günleri kapsamında öğrencilerle bir araya geldi.

Ahmet Selçuk İlkan öğrencilerle, System.String[]

16 Eylül 2019 Pazartesi günü saat 14.00'da Balıkesir Lisesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen etkinliğe Balıkesir Valisi Sayın Ersin Yazıcı, Karesi Kaymakamı Abdulkadir Demir, İl Millî Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Altıeylül İlçe Millî Eğitim Müdürü İbrahim Çelik, Karesi İlçe Millî Eğitim Müdürü Sami Günnü, İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Hüseyin AŞIK, idareci, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

İl merkezindeki 26 farklı okuldan 500 öğrencinin katılımlarıyla gerçekleştirilen etkinlikte Ahmet Selçuk İlkan, okuduğu şiirleriyle adeta kulakların pasını sildi. Hayatının neredeyse her anında şiir yazan ve beste yapan Ahmet Selçuk İlkan; Emel Sayın'dan Zeki Müren'e, Müslüm Gürses'ten Ferdi Tayfur'a kadar akla gelebilecek tüm sanatçılara şarkılar verdiğini ve o şarkıların hepsinin hayatından bir kesit olduğunu açıkladı.

Kariyer Günleri Etkinliği, Ahmet Selçuk İlkan'a Balıkesir Valisi Sayın Ersin Yazıcı tarafından hediye ve çiçek takdimi ile sona erdi.

Ahmet Selçuk, Balıkesir, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 10:15 Kaynak: Bültenler
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