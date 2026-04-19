AİÇÜ ile UDER arasında çocuk hakları için iş birliği protokolü
AİÇÜ ile UDER arasında çocuk hakları için iş birliği protokolü

19.04.2026 09:27
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi ile Ulusal Çocuk Hakları Derneği arasında imzalanan protokol kapsamında, çocuk haklarının korunması ve geliştirilmesine yönelik bilimsel ve sosyal projeler hayata geçirilecek. İş birliğiyle kamuoyunda farkındalık artırılması hedefleniyor.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) ile Ulusal Çocuk Hakları Derneği (UDER), çocuk haklarının daha etkin korunması ve geliştirilmesi amacıyla önemli bir iş birliğine imza attı. İmzalanan protokol ile birlikte çocukların temel haklarına yönelik çalışmaların daha sistematik, sürdürülebilir ve görünür hale getirilmesi hedeflenirken, üniversitenin akademik gücü ile sivil toplumun sahadaki deneyiminin bir araya gelmesi dikkat çekti. Söz konusu protokol, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof Dr İlhami Gülçin, UDER yönetim kurulu başkanı Yusuf Yıldırım ve üniversitenin UDER Akademi Kulübü danışman hocası Prof Dr Fatma Temelli’nin katılımıyla imza altına alındı. 

ÇOCUK HAKLARI İÇİN AKADEMİK VE SOSYAL PROJELER HAYATA GEÇİRİLECEK

Rektör Prof. Dr. İlhami Gülçin ile UDER Başkanı Yusuf Yıldırım tarafından imzalanan protokol kapsamında, çocukların yaşama, gelişme, korunma ve katılım haklarını güçlendirmeye yönelik kapsamlı çalışmalar yürütülecek. Bu çerçevede bilimsel temelli eğitim programları, akademik araştırmalar ve sosyal sorumluluk projeleri hayata geçirilerek hem öğrenciler hem de toplum genelinde farkındalığın artırılması sağlanacak. İş birliği ile çocuk hakları alanında nitelikli ve sürdürülebilir projelerin geliştirilmesi amaçlanıyor. 

“BU İŞ BİRLİĞİ TOPLUMSAL SORUMLULUĞUMUZU GÜÇLENDİRECEK”

Protokole ilişkin değerlendirmede bulunan Rektör Prof. Dr. İlhami Gülçin, çocuk haklarının korunmasının bilinçli bir toplum oluşturmanın temel unsurlarından biri olduğunu vurguladı. Gülçin, AİÇÜ ile UDER arasındaki iş birliğinin üniversitenin toplumsal sorumluluk anlayışına önemli katkı sunacağını belirterek, bu ortaklığın çocuk hakları alanında nitelikli çalışmalara zemin hazırlayacağını ifade etti. Protokolün hayırlı olmasını temenni eden Gülçin, katkılarından dolayı UDER yönetimine teşekkür etti.

Haber: Servet Arslan

Yerel Haberler, Yerel, Ağrı, Son Dakika

