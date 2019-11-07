Son Dakika Haberleri: AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut: "Üniversite-Sanayi İşbirliği Kalkınmayı Etkileyecek"
Son Dakika Güncel AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut: 'Üniversite-Sanayi İşbirliği Kalkınmayı Etkileyecek'

AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut: "Üniversite-Sanayi İşbirliği Kalkınmayı Etkileyecek"

6 saat önce

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, üniversitelerdeki bilimsel altyapı ve potansiyelin sanayiye aktarılmasının ülkemizin gelecek hedeflerine pozitif katkı yapacağını söyledi.

AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut:

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, üniversitelerdeki bilimsel altyapı ve potansiyelin sanayiye aktarılmasının ülkemizin gelecek hedeflerine pozitif katkı yapacağını söyledi.


Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Batman Üniversitesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen "Bölgesel Kalkınmada Sanayi İşbirliği" toplantısına katıldı. Toplantıya, Batman Valisi Hulusi Şahin, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut ile 10 üniversitenin rektörü katıldı.


Batman Üniversitesi Hasankeyf Uygulama Oteli'nde gerçekleştirilen programla ilgili konuşan Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, ülkemizin 2023, 2053 ve 2071 hedefleri kapsamında üniversitelerdeki bilimsel altyapı ve potansiyelin sanayiye aktarılması, üniversite-sanayi işbirliği ile ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına yapılabilecek katkıların tüm yönleri ile ele alındığını söyledi. - AĞRI

Batman Üniversitesi, Batman, Ağrı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 02:36 Kaynak: İHA
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