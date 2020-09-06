AİHL'lerin YKS'deki başarısının arkasında Kalite Takip Sistemi var - Son Dakika

AİHL'lerin YKS'deki başarısının arkasında Kalite Takip Sistemi var

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB) Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz, Anadolu İmam Hatip Liseleri'nin (AİHL) Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'ndaki (YKS) başarısının arkasında Kalite Takip Sistemi (KTS) olduğunu söyledi.

AİHL'lerin YKS'deki başarısının arkasında Kalite Takip Sistemi var, System.String[]

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB) Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz, Anadolu İmam Hatip Liseleri'nin (AİHL) Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'ndaki (YKS) başarısının arkasında Kalite Takip Sistemi (KTS) olduğunu söyledi. Yılmaz, bu sistemle okulları 7 alanda takibe aldıklarını belirterek, "Kalite Takip Sistemi'miz üzerinden okulların performanslarını, deneme sınavlarını takip edebiliyoruz. Dolayısıyla bu yılki artış bizim için sürpriz olmadı" dedi.

MEB Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz, AİHL'lerin YKS'deki başarısını DHA'ya değerlendirdi. İHL'lerin önüne 28 Şubat sürecinde konan engellerin 2009 yılında kalktığını ve 2012 yılında 4+4+4 sistemine geçişle birlikte liselerin ortaokuldan öğrenci almaya başladığını hatırlatan Yılmaz, "2016 yılında biz AİHL'lerde program çeşitliliğine gittik. Bu çerçevede özellikle fen ve sosyal bilimler programı uygulayan İHL'ler, yani fen lisesi ve sosyal bilimleri lisesi müfredatını aynı çatı altında tercihli olarak uygulayan bir program. İkincisi yabancı dil hazırlık sınıfı uygulayan İHL'ler. Tabi bu program çeşitliliğiyle beraber özellikle fen alanında ve sosyal bilimler alanında daha ileride hedefleri olan, kariyer planlamaları olan öğrencilerimiz için bir imkan, rağbet alanı oluştu. Bu programa tabi olan öğrencilerimiz de ilk defa 2020 yılında mezun oldular. Bu iki sebep açık söylemek gerekirse birinci etken" dedi.

'OKULLAR ARASI KALİTE FARKLILIKLARINI AZALTMAK İÇİN ÇALIŞTIK'Başarının arkasında yatan diğer etkenin ise 2016 yılında kurdukları Kalite Takip Sistemi (KTS) olduğunu ifade eden Yılmaz, bu sistemle okullar arasındaki kalite farklarını azaltmayı, iyi örnekleri çoğaltarak yaygınlaştırmayı ve başarıya odaklı çalışmalar yürütmeyi amaçladıklarını belirtti. Yılmaz, "Kaliteli eğitimin gerçekleşmesi için, çıktıların arzu ettiğimiz hedeflerde olması için, bu sistemin içerisinde özellikle okullarımızdaki iyileştirmenin hangi alanlarda olması yönünde arkadaşlarımızla çalışmalar yaptık" diye konuştu. Okulları 'eğitim ortamları ve fiziki imkanlar', 'öğretmen ve eğitim yöneticileri', 'akademik gelişim, öğrenci mesleki gelişim', 'değerler eğitimi', 'bilim, sanat, spor, sosyal ve kültürel etkinlikler', 'okul tarafından gerçekleştirilen örnek ve özgün uygulama' ve 'izleme ve değerlendirme' olmak üzere 7 alanda takibe aldıklarını aktaran Yılmaz, "Bu 7 alanda okullarımızın tamamının izlenmesi, değerlendirilmesi ve kalite farklılıklarının azaltılarak topyekün bir başarıya odaklanması gibi bir çalışma yürüttük. Kalite takip sistemimiz üzerinden okulların performanslarını, deneme sınavlarını takip edebiliyoruz. Okulların fiziki ortamlarının iyileştirilmesini, akademik başarılarını, yönetici gelişimini takip edebiliyoruz. ve en önemlisi de bir okulda görmüş olduğumuz güzel bir uygulamayı diğer okulların da modelleyebilmesi için kamuoyuna açık şeffaf bir şekilde iyi örnekler sitemizde paylaşıyoruz" diye konuştu.'111 PİLOT OKUL SEÇTİK VE HEDEF 2020 EKİBİ KURDUK'Yılmaz, sistemle imam hatip okullarının tamamını, ilçe ve il milli eğitim müdürlükleri üzerinden takip ettiklerini belirterek, "Biz de genel müdürlük olarak, Türkiye'deki bütün il ve ilçelerdeki okulların okul karnesini, ilçe ve il karnesini ve bütün çalışmalarını performans kriterlerimize göre görürüz, değerlendiririz ve bunun sonucunda da raporlaştırarak bir önceki yıla nazaran daha iyi neleri yapabilirizi planlayabiliriz" ifadesini kullandı.2020 YKS'ye öğrencileri daha iyi hazırlayabilmek için 111 pilot okul seçtiklerini, okul müdürleri, koordinatör öğretmenler ve öğrenci koçlarından oluşan 'Hedef 2020' ekibi kurduklarını da kaydeden Yılmaz, şöyle konuştu: "Dolayısıyla bu yılki artış bizim için sürpriz olmadı. Sadece bizim için gelecekte daha yüksek bir başarının ön habercileri ve muştuları oldu. Çünkü biz hedefe odaklanmıştık. Topyekün bir faaliyet alanımız, ortak eylem planımız, bunu koordine eden bir ekibimiz ve çalışma sistemimiz var. Bu yıl 2019 yılı mezunlarına nazaran 2020 yılı mezunlarından üniversiteye yerleşenlerin oranı yüzde 24,73 artış gösterdi, yani 6 bin 477 öğrenci ilave olarak bu yıl geçen yılki mezunlara nazaran üniversiteye yerleşti."'BAZI ALANLARDA YÜZDE 187 ARTIŞ OLDU'Yılmaz, sınava giren 202 bin öğrenciden 90 bin 127'sinin üniversiteye yerleştiğini söyleyerek, şunları kaydetti: "İlahiyat alanında yüzde 9,02 bir yükseliş var. Ancak tıp fakültesi alanında, hukuk fakültesi alanında, uluslararası ilişkilerde, mühendislik, mimarlık gibi fakültelerde, diş hekimliği, veterinerlik gibi alanlarda ya da uzay bilimleri ve diğer birçok farklı alanlarda kendi sayısına göre, kimisinde yüzde 60, kimisinde yüzde 70, kimisinde yüzde 137, hatta kimisinde yüzde 187 oranında öğrencilerimizin bir sayısal artışı olduğunu görüyoruz."Temel dersler açısından AİHL'lerdeki müfredatın Anadolu liseleriyle, fen ve sosyal bilimler programları uygulayan AİHL'lerdeki müfredatın ise fen ve sosyal bilimler liseleri müfredatlarıyla aynı olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Program çeşitliliği, imam hatip okullarında bir cazibe alanı oluşturdu. Kamuoyunun ilgisini çekti ve öğrencilerimizin ilgi odağı oldu. 2020 yılında da meyvesini verdi. 2020 yılında yükseliş başladı, peki sonrası nasıl olacak? Sonrası için biz hemen şimdi 'Hedef 2021' diye bir ekip kurduk. Gelecek sene için bizim ümidimiz daha fazla. Çünkü bu sene 111 okul pilotlama yaptık, seneye 544 okulu rehber okul yapacağız. Bu okullar proje ve program uygulayan, fen ve sosyal bilimler programı uygulayan okullarımız, kalan 1108 okulu da paydaş okul yapacağız" dedi.'JAPONCA'YI JAPONYA'DA GELİŞTİREBİLECEKLER'Yabancı dil hazırlık sınıfı olan AİHL'lere de değinen Yılmaz, İngilizce ve Arapça eğitiminde edindikleri tecrübeyi kullanarak 9 farklı dilde yabancı dil hazırlık sınıfı kurduklarını söyledi. Yılmaz, "Önce İspanyolca'dan başladık, 2021 yılında ilk mezunlarımızı veriyoruz. Bir kız sınıfı, bir erkek sınıfı İstanbul'dan mezun olacak. Sonrasında gelen talepler üzerine Almanca, Rusça, Çince hazırlık sınıfları açtık. Bu yıl da Japonca, Fransızca ve Farsça'yı da açtık. Şu anda Türkçe'nin dışında İHL'lerde 9 farklı dilde yabancı dil hazırlık sınıfları var ve bu hazırlık sınıflarına da öğrencilerimizin çok rağbet ettiğini gördük. Çok başarılı bir dil öğretimi hikayesi gerçekleştiriyoruz. Çocuklarımız ulusal ve uluslararası kongreler, yine İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Arapça ve İngilizce model uygulamaları ve BM model uygulamalarını bu saydığım dillerde gerçekleştiriyorlar" dedi.

Müslüman Toplulukları ile Dayanışma Vakfı'nın yabancı dil hazırlık sınıfı öğrencilerine burs desteği sağlamaya başlayacağının müjdesini veren Yılmaz, "Müslüman Toplulukları ile Dayanışma Vakfı öğrencilerimize 4 yıl boyunca burs verecek. Ayrıca bu çocuklarımızın Japonca öğreniyorsa Japonya'ya, Fransızca öğreniyorsa Fransa'ya, İspanyolca öğreniyorsa İspanya'ya bir dönem en azından 1-2 aylık giderek, dil becerilerini geliştirmeleri konusunda katkı verecekler" açıklamasını yaptı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Nazif Yılmaz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2020 13:54 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AİHL'lerin YKS'deki başarısının arkasında Kalite Takip Sistemi var - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 6 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 53 kişi vefat etti, 1578 yeni vaka tespit edildi Manisa'da traktör ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı Arı kovanı ve bal yüklü kamyon devrildi: Araçta bulunan 3 kişi hayatını kaybetti Emre Mor'un hazırlık kampındaki performansı, Celta Vigo teknik heyetini şaşırttı Koronavirüs karantinasından sonra her 10 kişiden 6'sı kendisini aşırı halsiz hissediyor Galatasaray Nainggolan'ı kiralamak istedi, Inter 18 milyon bonservisle satacağını bildirdi Sınav dönüşünde adliye çalışanları kaza yaptı: 1 ölü, 4 yaralı Şanlıurfa'da 2 kardeşin ölümüyle sonuçlanan kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Çocuklar en az yetişkinler kadar koronavirüsü bulaştırıyor Anthony Joshua ile Mahrez'in eski eşi Rita, gece kulübünde görüntülendi İntihar eden Buse Melisa'nın babasının ifadesi ortaya çıktı: Sosyal medyada çok karamsar şarkılar dinliyordu Dehşete düşüren olay! Kavga sonrası iki kız el ele tutuşarak intihara kalkıştı Kastamonu'da koronavirüs vakaları artış gösterdi Falcao'dan yeni sözleşme açıklaması: Galatasaray'la iki yıllık daha kontratım var, şimdilik devam ediyorum Kırmızı kostümle Fenerbahçe'ye kupayı veren görevli, maça damga vurmayı başardı
KPSS sonrası gündem oldu! Osman Hamdi Bey'in en bilinen eseri öğrencileri ters köşeye yatırdı KPSS sonrası gündem oldu! Osman Hamdi Bey'in en bilinen eseri öğrencileri ters köşeye yatırdı         
15:16
Bodrum'daki turist tacizi, belediye başkanını da çileden çıkardı: Cezasız kalmayacak Bodrum'daki turist tacizi, belediye başkanını da çileden çıkardı: Cezasız kalmayacak         
14:45
Görev süresi sona eren ABD'li komutan, terör örgütü PKK'ya destek veremeyeceği için ağladı Görev süresi sona eren ABD'li komutan, terör örgütü PKK'ya destek veremeyeceği için ağladı         
14:44
"500 bin beğeni olursa F.Bahçe'ye gelirim" diyen Zahavi'nin paylaşımına 695 bin yorum geldi         
14:31
Muhtar belediye operatörünü tabancayla rehin aldı, görüntüler paylaşılınca Muhtar belediye operatörünü tabancayla rehin aldı, görüntüler paylaşılınca "Şaka amaçlı çektik" dedi         
13:04
Rus yapımı roket, atış yapacak olan askerin omzunda patladı! Korku dolu anlar kamerada Rus yapımı roket, atış yapacak olan askerin omzunda patladı! Korku dolu anlar kamerada         
12:02
Kaza nedeniyle KPSS'ye geç kalanların imdadına Vali Sonel yetişti Kaza nedeniyle KPSS'ye geç kalanların imdadına Vali Sonel yetişti         
11:58
KPSS'ye geç kalan aday: Sınav benim için o kadar da önemli değildi KPSS'ye geç kalan aday: Sınav benim için o kadar da önemli değildi         
11:40
Yeni evli çifte yenge şoku! Altın ve paraları çalıp çamaşır makinesinde yıkamış Yeni evli çifte yenge şoku! Altın ve paraları çalıp çamaşır makinesinde yıkamış         
10:56
Yüzündeki morluklarla görüntülenen Rihanna, hayranlarını korkuttu! Danışmanı işin iç yüzünü açıkladı Yüzündeki morluklarla görüntülenen Rihanna, hayranlarını korkuttu! Danışmanı işin iç yüzünü açıkladı         
10:47
Arjantin'de canlı yayında öğrencilerine ders veren profesör koronavirüsten hayatını kaybetti Arjantin'de canlı yayında öğrencilerine ders veren profesör koronavirüsten hayatını kaybetti         
10:39
Sakarya'da darp edilen mevsimlik işçiler olayın iç yüzünü anlattı: Bize Sakarya'da darp edilen mevsimlik işçiler olayın iç yüzünü anlattı: Bize "it sürüsü" dediler         
10:21
Güldür Güldür'de Güldür Güldür'de "Cumhuriyet" kelimesinin biplenmesi tartışma yaratmıştı! Kanaldan açıklama geldi         
10:16
ÖTV zammı sonrası vatandaşın ikinci el otomobil isyanı: Fiyatlar uçtu, başımız döndü ÖTV zammı sonrası vatandaşın ikinci el otomobil isyanı: Fiyatlar uçtu, başımız döndü         
10:09
Eşarpla kendini pencere korkuluklarına astı! Cansız bedenini gören kocası sinir krizi geçirip kendisini bıçakladı Eşarpla kendini pencere korkuluklarına astı! Cansız bedenini gören kocası sinir krizi geçirip kendisini bıçakladı         
10:02
Yunanlılar 3 milyon euro teklif etti, tarihi evi satmadı! Yunanlılar 3 milyon euro teklif etti, tarihi evi satmadı! "Bu evi satmak, vatanı satmakla eşdeğer"         
10:00
Dünya bu anları konuşuyor! Sırbistan Cumhurbaşkanı, imzaladığı maddeyi Trump söyleyince fark etti Dünya bu anları konuşuyor! Sırbistan Cumhurbaşkanı, imzaladığı maddeyi Trump söyleyince fark etti         
09:47
Meteoroloji bölge bölge uyardı! Fırtına ve şiddetli yağış geliyor Meteoroloji bölge bölge uyardı! Fırtına ve şiddetli yağış geliyor         
09:09
Üniversiteyi karıştıran iddia! Makam odasında profesörün tecavüzüne uğradığını iddia eden akademisyen suç duyurusunda bulundu Üniversiteyi karıştıran iddia! Makam odasında profesörün tecavüzüne uğradığını iddia eden akademisyen suç duyurusunda bulundu         
08:44
Deniz, konser için gittiği otelde kaldığı 15 bin dolarlık kral dairesini anlat anlat bitiremedi Deniz, konser için gittiği otelde kaldığı 15 bin dolarlık kral dairesini anlat anlat bitiremedi         
05:03
Trafiğe neden olduğu iddialarına Soylu'dan manidar yanıt: Özür dilerim, olmamam gereken bir yerdeydim Trafiğe neden olduğu iddialarına Soylu'dan manidar yanıt: Özür dilerim, olmamam gereken bir yerdeydim         
01:57
İş yerinde silahlı saldırıya uğrayan berber hayatını kaybetti İş yerinde silahlı saldırıya uğrayan berber hayatını kaybetti         
22:26
Bakan Çavuşoğlu'ndan, Avusturya Başbakanı Kurz'un Erdoğan'ı hedef alan sözlerine tepki: Hastalıklı zihniyet Bakan Çavuşoğlu'ndan, Avusturya Başbakanı Kurz'un Erdoğan'ı hedef alan sözlerine tepki: Hastalıklı zihniyet         
22:13
Çoban otomobilde sırtından vurulmuş halde ölü bulundu Çoban otomobilde sırtından vurulmuş halde ölü bulundu         
21:13
Kalça estetiği yaptıran İngiliz oyuncu Chloe Ferry kameralara poz vermeden edemedi Kalça estetiği yaptıran İngiliz oyuncu Chloe Ferry kameralara poz vermeden edemedi         
20:46
Aile hekimi, kamp yaptığı çadırında ölü bulundu Aile hekimi, kamp yaptığı çadırında ölü bulundu         
16:45
Otel odasında şüpheli ölüm! Genç kadının cansız bedeni bulundu Otel odasında şüpheli ölüm! Genç kadının cansız bedeni bulundu         
16:35
Tiktok'taki meydan okuma oyununda aşırı dozda ilaç alan genç kız, yaşamını yitirdi Tiktok'taki meydan okuma oyununda aşırı dozda ilaç alan genç kız, yaşamını yitirdi         
15:36
Yüzüne asit atan saldırganını affeden Berfin pişman: Bunu nasıl yapabildim Yüzüne asit atan saldırganını affeden Berfin pişman: Bunu nasıl yapabildim         
14:24
Yunanistan'da yapılan anketten Yunanistan'da yapılan anketten "Türkiye'ye karşı askeri güç kullanılsın" sonucu çıktı         
14:05
Selen Görgüzel, cüretkar mayosuyla verdiği pozlarla nefes kesiyor Selen Görgüzel, cüretkar mayosuyla verdiği pozlarla nefes kesiyor         
14:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2020 19:58:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: AİHL'lerin YKS'deki başarısının arkasında Kalite Takip Sistemi var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei