Aile hekimleri, kronik hastaları yakından takip edecek - Son Dakika

Antalya İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, aile hekimlerinin artık kronik hastalıkları yakından takip edeceğini, performansı karşılığın da ek ücret alacağını bildirdi.

Hülür, yaptığı açıklamada, Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliğinde yapılan değişikliklerle birlikte hipertansiyon, diyabet, kanser, obezite, kardiyovasküler hastalıklar ve çok yönlü yaşlı değerlendirme kriterleriyle vatandaşların kronik hastalıklarının aile hekimlerince yakından takip edileceğini ifade etti.

Nüfustaki yaşlanma ve kronik hastalıkların artmasıyla sağlık hizmetlerinin yakın takiple ve kaliteli şekilde sürdürülmesi gerektiğinin ortaya çıktığını vurgulayan Hülür, şunları kaydetti:

"Bu amaçla yapılan yeni düzenlemeyle kronik hastalıkların erken teşhisi ve periyodik izlemlerle uygun tedavi edilmesi sağlanarak, hastalıkların semptom ve bulgularının kontrol altına alınması, komplikasyon izlemiyle bireylerin fonksiyon kayıpları yaşamalarının ve engelli hale gelmelerinin önüne geçilmesi hedeflendi. Bu sayede artık kronik hastalıklar daha erken teşhis ve tedavi edilebilecek ve vatandaşın aile hekimiyle iletişimi daha da güçlenecek, koruyucu sağlık hizmetlerinden daha fazla faydalanması sağlanacaktır."

Aile hekimlerinin kendisine kayıtlı olan bireyleri belirli periyotlarla tetkik ve muayenelerini yapıp, Hasta Yönetim Platformu (HYP) sistemine kaydedeceğini aktaran Hülür, hekimin yaptığı performans karşılığında da ek ücret alabileceğini belirtti.