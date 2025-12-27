Aile içi tartışma kanlı bitti: Eşi ve oğlunu öldürdü

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Ramazan Sağır (65), tartıştığı eşi İmhan Sağır (65) ile oğlu Ramazan Sağır'ı (29) tabancayla vurarak öldürdü.

İKİSİ DE YOLDA YAŞAMINI YİTİRDİ

Olay, sabah saatlerinde Sislice Mahallesi'nde meydana geldi. Ramazan Sağır ile eşi İmhan ve oğlu Ramazan arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında Ramazan Sağır tabanca ile eşi ve oğluna ateş etti. Mahalleli durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İmhan Sağır ve oğlu Ramazan Sağır, ambulansla hastaneye götürülürken yolda yaşamını yitirdi.

Jandarma ekipleri, olay sonrası kaçan Ramazan Sağır'ı yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.