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Aile Sosyal Destek Programı yüzleri güldürüyor

45 dakika önce

Amasya'da Aile Sosyal Destek Programı kapsamında 3 bin 876 hane ziyareti gerçekleştirildi.

Aile Sosyal Destek Programı yüzleri güldürüyor, System.String[]
Amasya'da Aile Sosyal Destek Programı kapsamında 3 bin 876 hane ziyareti gerçekleştirildi.

Amasya Valiliğinin himayesinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde uygulanan Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) kapsamında programın başlamasından bugüne kadar yapılan 3 bin 876 hane ziyaretinde tespit edilen sorunların çözüme kavuşturulması için yapılan çalışmalar vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

Sosyal politikaların temel gereği olan ve devletin hassasiyet gösterdiği gruplara yönelik uygulanan programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Vali Dr. Osman Varol'un selamlarıyla kapıları çalınan ailelerin talepleri ilgili kurumlara aktarılarak imkanlar çerçevesinde çözüme kavuşturuluyor.

Vali Varol, "Ziyaretlerde vatandaşlarımıza devletimizin sunmuş olduğu hizmetler anlatılıyor. Tespit edilen talep ve ihtiyaçlar ilgili mercilere iletilerek sorunların çözüme kavuşturulması sağlanıyor" dedi.

Amasya Sosyal Hizmet Merkezi ve Merzifon Sosyal Hizmet Merkezi tarafından yürütülen Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) kapsamında yaşam koşullarının iyileştirilmesi amaçlanan aile ile bireylerin sosyal yardım ve sosyal hizmetlere olan ihtiyaçlarının tespiti, ihtiyaca göre sosyal yardım ile sosyal hizmet modellerin planlanıp uygulanması, gerektiğinde diğer kamu hizmetlerinden yararlanılmasının sağlanması için sürecin tüm aşamalarında rehberlik hizmetleri de sunuluyor. - AMASYA
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 10:05 Kaynak: İHA
Amasya, ASDEP, Yaşam
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