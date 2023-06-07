Yeni Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, ilk ziyaretini deprem bölgesine gerçekleştirecek - Son Dakika
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Yeni Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, ilk ziyaretini deprem bölgesine gerçekleştirecek

07.06.2023 12:07

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yemin etmesinin ardından ilk ziyaretini deprem bölgesine gerçekleştirecek. Göktaş, yapacağı ziyarette depremzedelerin ihtiyaçlarını gözlemlemek istediğini belirtti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, dün gerçekleştirilen ilk Kabine toplantısı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"ORADA CİDDİ BİR İHTİYAÇ VAR"

Şu anda keşifte olduklarını söyleyen Bakan Göktaş, farkındalık ortaya koymak istediklerini belirtti. Yemin töreninden sonra ilk işinin deprem bölgesine gitmek olduğunu söyleyen Göktaş, "Orada ciddi bir ihtiyaç var. Öncelikle tabii Kahramanmaraş ve Hatay, daha sonra Adıyaman ve Malatya. Ondan sonra da peyderpey giderek alana dokunmak istiyorum." dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, ilk ziyaretini deprem bölgesine yapacak

"TEMASI ÇOK ÖNEMSİYORUM"

Göktaş şöyle devam etti: "Oralarda neler eksik ve neler yapılması gerekiyor gözlemlemek istiyorum. Tabii ki orada ciddi bir deprem yaşandı. Hasar ortada. O insanları unutmamamız lazım. Hepimizin kalbi 6 Şubat'ta kaldı. O insanların normal hayata dönmeye çok ihtiyacı var. O yüzden bu teması çok önemsiyorum"

Kaynak: İHA
YORUMLAR (1)
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