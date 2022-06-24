Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, canlı yayında soruları yanıtladı Açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye Aile Destek Programı'ndan yılda yaklaşık 4 milyon hanenin yararlanmasını beklediklerini belirterek, "Hanelerin gelir durumlarına göre belli birtakım şartları var. Aylık 450, 550, 600 olmak üzere üç segmentte destek vereceğiz." dedi.

Bakan Derya Yanık, NTV'de katıldığı canlı yayında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

Pınar Gültekin davasındaki karara ve haksız tahrik indirimine ilişkin değerlendirmesi sorulan Yanık, davanın henüz gerekçeli kararının çıkmadığını ama süre tutum dilekçelerini verdiklerini, gerekçeli karar çıktıktan sonra da ayrıntılı itirazlarını dosyaya sunacaklarını söyledi.

Yanık, Pınar Gültekin davasında bir tasarlama olduğunun çok açık olduğunu vurgulayarak, "Tasarlamanın olduğu bir ortamda haksız tahrik kararı veremezsiniz. Yani hukuken çok tartışmalı bir karardan bahsediyoruz." diye konuştu.

Derya Yanık, "Ben sadece şu anlamda çok üzgünüm. Bakın bu davalar Pınar Gültekin'in, onun manevi hatırasının, ailesinin, hukukun cezalandırma yetkisiyle beraber manen tatmin olmasının yanında, mağdurun hakkını telafi edersiniz, tazmin edersiniz. Ama bir de bu işin kamuoyu tarafı vardır, toplum tarafı vardır. Toplumun da adalet duygusunun tatmin edilmesi gerekir. Sonra bir de caydırıcı etkisinin olması lazım. Bu haksız tahrik kararı hem toplumun adalet duygusunu, zaten Pınar Gültekin'in ailesi için yani adalet duygusunun zedelendiği çok açık ifadelerinden ama toplumun da adalet duygusu son derece zedelendi." diye konuştu.

2021 yılında yapılan sosyal yardım miktarı 97.8 milyar lira

Bakanlığın verdiği sosyal yardımlara ilişkin soruya karşılık Yanık, 2021 yılında toplam sosyal yardım miktarlarının 97.8 milyar lira olduğunu, buna dönemsel pandemi desteklerinin de dahil olduğunu aktardı. Yanık, sosyal yardım faydalanıcılarının yüzde 78'inin çocuk, engelli, yaşlı gibi sosyal yardım olmazsa hayatını istihdama katılarak sürdüremeyecek gruplar olduğunun altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı "Türkiye Aile Desteği Programı"nın neler içerdiğine ilişkin soru üzerine de Yanık, "Mevcut sosyal yardım yararlanıcıları yoksulluğun yanında başkaca dezavantajları da olan gruplar iken, bu paketle biz ekstra bir dezavantaja gerek kalmaksızın, sosyoekonomik düzeyi belirlenenin altında olan vatandaşlarımıza da sosyal yardım desteği sağlayacağız." dedi.

"1 milyon çocuğa kadar anaokulu giderlerini karşılamış olacağız"

Yanık, sosyal yardım ihtiyaçlısı ailelerin çocuklarını ana sınıfına, kreşe gönderirken zorlandıklarını, küçük de olsa aidatı ödeme noktasında güçlük yaşadıklarını fark ettiklerini belirterek, "Milli Eğitim Bakanlığımızla bir protokol yaparak, 3294 sayılı kanun kapsamında sosyal yardım yararlanıcısı olan bütün ailelerin yapacakları tek şey çocuklarını anaokuluna kaydettirmek. Geri kalan her şeyi biz Milli Eğitim Bakanlığımızla birlikte takip ediyor ve işlemleri gerçekleştiriyoruz. Yılda 500 milyon lira kaynak ayırdık buna. 1 milyon çocuğa kadar anaokulu ve ana sınıfı giderlerini karşılamış olacağız." şeklinde konuştu.

Aile destek programına ilişkin bilgiler veren Yanık, "Türkiye Aile Destek Programı'ndan yılda yaklaşık 4 milyon hanenin yararlanmasını bekliyoruz. Hanelerin gelir durumlarına göre belli birtakım şartları var. Aylık 450, 550, 600 lira olmak üzere üç segmentte destek vereceğiz. Yıllık 5 bin 400 ila 7 bin 200 lira arasında değişecek. Bunu 12 ay boyunca süreli ve düzenli yapmış olacağız. Başvuruları inşallah 27 Haziran Pazartesi günü almaya başlayacağız." ifadelerini kullandı.

Vatandaşların başvurularını e-devlet üzerinden yapabileceklerini aktaran Yanık, e-devlet uygulamasını kullanmayanların sosyal yardımlaşma dayanışma vakıflarına, onu da bilmemeleri halinde Bakanlığın herhangi bir kurumuna veya kuruluşuna gittiklerinde nereye, nasıl başvuru yapmaları gerektiği konusunda yönlendirileceklerini kaydetti.

"330 bin haneye doğal gaz desteği yapıldı"

Yanık, Bakanlık olarak elektrik ve ısınma yardımı yaptıklarını, ısınma yardımının da daha çok kömür yardımı şeklinde olduğunu, ancak ısınma desteğini doğal gaz olarak almak isteyen aileler varsa bunu doğal gaz olarak sağlayacaklarını anlattı.

Bunun altyapısını önemli ölçüde oluşturduklarını belirten Yanık, şunları dile getirdi:

"İlk ödemesini mart-nisan döneminde yaptık. İkinci ödemeyi ekim-kasımda yapacağız ve devam edeceğiz. Doğal gaz desteğinde Türkiye'de bir ısıl harita çıkardık. Yani soğuk bölgelere daha yüksek, daha az soğuk olan veya daha ılıman olan bölgelere daha düşük rakamlarda olmak üzere 450 ila 1150 lira arasında doğal gaz desteklerimiz. Şu ana kadar yaklaşık 330 bin haneye 114 milyon lira civarında bir ödeme yaptık. Kişi faturasını PTT'ye götürüyor. Faturayla beraber biz oradan hemen onun hesabına ödemeyi yapmış oluyoruz. Doğal gazda da projeksiyonumuz, yaklaşık iki milyon haneye kadar bunu planlıyoruz."

Yanık, sosyal yardım ihtiyaçları olan vatandaşların doğumundan ölümüne kadar hangi noktada sosyal desteğe ihtiyacı olursa o aşamada desteklenmesi konusunda bir projeksiyon geliştirdiklerini, bu kapsamda vefat yardımını da programa aldıklarını, 750 lira nakdi destek sağladıklarını, vatandaşların ölüm belgesi ile başvurarak bu desteği alabileceklerini anlattı.

Afet bölgelerinde verilen psikososyal desteğe ilişkin soruya karşılık da Yanık, afet yönetiminde iki başlık altında çalıştıklarını, bunun da psikososyal destek ve sosyal yardımlar olduğunun altını çizdi.

Dün itibarıyla da Muğla'da evlerini tahliye etmek durumunda kalan vatandaşlara temel ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için üçer bin lira destek gönderdiklerini kaydeden Yanık, "Arkadaşlarımız sürekli sahadalar. İhtiyaç oldukça yine sosyal desteklerimizi, afet desteklerimizi sağlamaya çalışacağız." dedi.