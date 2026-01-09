Ailece Koyun Yetiştiriyorlar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Ailece Koyun Yetiştiriyorlar

Ailece Koyun Yetiştiriyorlar
09.01.2026 11:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

3 kuşaktır koyun yetiştiren Aktürk ailesi, hayvancılığı gençlere aktarmak istiyor.

AKSARAY'ın Acıpınar köyünde oturan Aktürk ailesi, 3 kuşaktır koyun yetiştiriyor. Ailenin ikinci kuşağı olan ve aynı zamanda Aksaray Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği'nin başkanı olan Mahmut Aktürk (52), "Koyunun kuzulaması, melemesi, yayılması, yem yemesi, yürümesi ve zil sesi, insanları bu işe aşık ediyor. Aşk olmazsa bu işi parayla kimse yapmaz" dedi.

Aktürk ailesinde koyun yetiştiriciliğine ilk olarak Celal Aktürk (82) başladı. Bu mesleği şimdi oğlu Mahmut Aktürk ve adını taşıyan torunu Celal Aktürk (30) yürütüyor. Hayvancılık işletmelerinin azaldığı bir dönemde olduklarına belirten Mahmut Aktürk, "Biz ailecek, 3 kuşaktır, bu işi sürdürüyoruz. Babam Celal Aktürk 82 yaşında, uzun yıllar bu işi yaptı. Ben 52 yaşındayım ve bu işin 40 yıldır içerisindeyim. Ben de bu işi, hevesli olan oğlum Celal'e devredeceğim. Hayvancılığının sürdürülebilirliği açısından gençlerin bu işe özendirilmesi gerekiyor. Tarım ve hayvancılıkla uğraşan kesimin yaş ortalaması 60-65 civarına kadar yükseldi. Gençler bu işe fazla ilgi duymuyor. Gençlerin bu işi yönlendirmesi ve aile işletmelerinin de babadan oğula devredilmesi gerekiyor. Çünkü gıda üretiminin devam etmesi gerekir. Gıda çok önemli ve stratejik üründür. Gıda ve su önümüzdeki dönemde sıkıntıya girecek" diye konuştu.

'DEVLET ÜRETİYİCE DESTEK VERİYOR'

Hayvan yetiştiricilerinin devlet tarafından desteklendiğini ifade eden Aktürk, şunları söyledi:

"Bu işi yapanlar fazla para peşinde olan insanlar da değil. Bu farklı bir iş, sevda, aşk gibi bizim için. Koyunun kuzulaması, melemesi, yayılması, yem yemesi, yürümesi ve zil sesi insanları bu işe aşık ediyor. Aşk olmazsa bu işi parayla kimse yapmaz. Küçükbaş diğer sektörlere göre para kazanma işinde biraz geride kaldı. Son dönemde küçükbaş et tüketiminin azalması insanların da hevesini kaçırmaya başladı. Girdi maliyetleri artarken, gelir azalmaya başlaması sektörden çıkışlara neden oluyor. Devletimiz sağ olsun tarım ve hayvancılığın her kalemine, kredilendirilmesinden pazarlamasına ve üretimine kadar çok önemli destekler ve hibeler de veriyor. Hem hayvan alım kredilerinde, hem de hayvanları işletme kredilerinde önemli destekler veriyor. Babam şu anda gelip sadece hevesini gideriyor. Yaşlandı ve bayrağı bana teslim etti. Biz de yavaş yavaş yaşlanıyoruz. İlimizde ve ülkemizdeki büyük işletmelerde babadan oğula geçiş yok. Sektöre dışarıdan giren az da olsa var. Bu işi bırakan sayısı çok. Herkes bu konuda üzerine düşeni yaparsa, bu iş sürdürülür diye düşünüyorum. Hükümetimiz destek konunda elinden gelini yapıyor."

'30 YIL DAĞLARDA KOYUN OTLATTIM'

Celal Aktürk ise mesleğini anlatarak, "30 yıl ben bu dağlarda koyun otlattım. Sonra mesleği oğluma teslim ettim. Eskiden mandıraya gelmek yoktu. Dağda kalınır ve koyunun karnı nerede doyarsa orada yatardı. Biz ailecek koyuncuyuz" dedi.

İNGİLTERE'DEN DÖNÜP, AİLE MESLEĞİNE BAŞLADI

Bir dönem İngiltere'de yaşadığını belirten torun Celal Aktürk de "Baba ve dede mesleğini yapıyorum. Bilgisayarcıda ve lokantada çalıştım, hiçbiri benim bu sevdamı ve hevesimi gidermedi. En sonunda tekrar köye döndüm. Burada hayvanlarımıza bakmak, bana çok mutluluk veriyor. Sürekli içerisindeyim. Sadece eve yemek yemeye gidiyorum. Yurt dışına gidince de sürekli kardeşlerime, bana koyun ve köpeklerin resmini gönderin diye mesaj atıyordum. Sonunda İngiltere'den, baba mesleğine döndüm. Şu an işletmemizde bini geçkin hayvanımız var" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ailece Koyun Yetiştiriyorlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig ekibi Türk futboluna örnek oldu Limitten muaf tutulacak Süper Lig ekibi Türk futboluna örnek oldu! Limitten muaf tutulacak
AK Parti’ye geçeceği konuşulan başkandan iddialara yanıt AK Parti'ye geçeceği konuşulan başkandan iddialara yanıt
Avrupa ülkesinde deprem 68 bin 500 şirket resmen iflas etti Avrupa ülkesinde deprem! 68 bin 500 şirket resmen iflas etti
Görüntü Sabiha Gökçen’den Uçak pistin üzerinde askıda kaldı Görüntü Sabiha Gökçen'den! Uçak pistin üzerinde askıda kaldı
5-0’lık maçın önüne geçen kare 5-0'lık maçın önüne geçen kare
Bayhan’ın 3 kilo pirinci tek seferde pişirmesinin arkasında acı bir gerçek var Bayhan'ın 3 kilo pirinci tek seferde pişirmesinin arkasında acı bir gerçek var
Fırtınada yürüyemeyen bebekli annenin imdadına Çevik Kuvvet yetişti Fırtınada yürüyemeyen bebekli annenin imdadına Çevik Kuvvet yetişti
Otomotiv devi yarım milyon aracını geri çağırdı Otomotiv devi yarım milyon aracını geri çağırdı
Mourinho Türk futbolunu dilinden düşürmüyor Mourinho Türk futbolunu dilinden düşürmüyor
İnsanlık dışı olay: Yeni doğan bebeğini satmaya çalışan çift tutuklandı İnsanlık dışı olay: Yeni doğan bebeğini satmaya çalışan çift tutuklandı
Togg’un 2026 fiyat listesi değişti Togg'un 2026 fiyat listesi değişti

11:27
Çılgın teklif Fenerbahçe, Lookman’ı almaya gidiyor
Çılgın teklif! Fenerbahçe, Lookman'ı almaya gidiyor
11:23
En düşük emekli aylığı 20 bin TL oluyor
En düşük emekli aylığı 20 bin TL oluyor
11:21
İlk kez görüntülendi Halep’ten kovulan YPG, hastanenin altını tünel yapmış
İlk kez görüntülendi! Halep'ten kovulan YPG, hastanenin altını tünel yapmış
11:04
Galatasaray mı Fenerbahçe mi İşte Olimpiyat Stadı’nda rüzgardan en çok etkilenecek taraf
Galatasaray mı Fenerbahçe mi? İşte Olimpiyat Stadı'nda rüzgardan en çok etkilenecek taraf
10:55
Halep’teki operasyonlar sonrası YPG’lilerin tahliyesi başladı
Halep'teki operasyonlar sonrası YPG'lilerin tahliyesi başladı
10:34
Dünyaları verseler satmayacak İşte Sadettin Saran’ın transferine kapıyı kapattığı isim
Dünyaları verseler satmayacak! İşte Sadettin Saran'ın transferine kapıyı kapattığı isim
09:57
Öğrencilerine evinde temizlik yaptıran öğretmene insan ticaretinden gözaltı
Öğrencilerine evinde temizlik yaptıran öğretmene insan ticaretinden gözaltı
09:49
AK Partili meclis üyesinin emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var
AK Partili meclis üyesinin emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var
09:45
Mehmet Akif Ersoy ile ilgili skandal yeni ifade: “Doğruluk mu cesaret mi“ oyunu sonrası ilişki iddiası
Mehmet Akif Ersoy ile ilgili skandal yeni ifade: "Doğruluk mu cesaret mi" oyunu sonrası ilişki iddiası
09:42
Giden gidene Fenerbahçe’de bir ayrılık daha
Giden gidene! Fenerbahçe'de bir ayrılık daha
09:05
Komşu yanıyor Bu kez hükümet binasını ateşe verdiler
Komşu yanıyor! Bu kez hükümet binasını ateşe verdiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2026 11:54:14. #7.11#
SON DAKİKA: Ailece Koyun Yetiştiriyorlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.