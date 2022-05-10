Ailelerin direnişi 981'inci gününde - Son Dakika
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Ailelerin direnişi 981'inci gününde

10.05.2022 21:08

- Ailelerin direnişi 981'inci gününde Çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla kaçırılarak dağa götürülen ailelerin HDP Diyarbakır il binası önündeki evlat nöbeti 981. gününde devam ediyor.

- Ailelerin direnişi 981'inci gününde

DİYARBAKIR - Çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla kaçırılarak dağa götürülen ailelerin HDP Diyarbakır il binası önündeki evlat nöbeti 981. gününde devam ediyor.

Çocuklarının bölücü terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 981'inci gününde de devam ediyor. 2010 yılında Ağrı Doğubayazıt ilçesinde terör örgütü PKK yandaşları tarafından 13 yaşındayken kandırılarak dağa kaçırılan oğlu Emrah için İstanbul'dan gelen anne Aynur Panay, oğluna seslenerek teslim olmasını çağrısına bulundu. Panay, "HDP oğlumu kandırıp götürdü. Oğlumu onlardan istiyorum, oğlumu göndersinler. Allah, onların belasını versin. 10 yıldır oğlum kayıp, hiç haber alamıyorum. Oğlum, beni görüyorsan gel, teslim ol. Sen gelmeden ben buradan kalkmıyorum. Kaç gel, bayram seyranımız yok" dedi.

Ailelerin direnişi 981'inci gününde
Ailelerin direnişi 981'inci gününde
Ailelerin direnişi 981'inci gününde
Ailelerin direnişi 981'inci gününde

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Evlat nöbetindeki aileler HDP'nin kapatılmasını istiyor Evlat nöbetindeki aileler HDP'nin kapatılmasını istiyor

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Terör, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ailelerin direnişi 981'inci gününde - Son Dakika


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