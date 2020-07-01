"Ailesinde tiroid kanseri görülenler yakından takip edilmeli" - Son Dakika

Genetik yatkınlık, çevre kirliliği, iyot eksikliği ve sigara tüketiminin tiroid nodüllerine neden olduğunu belirten Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Deniz Atasoy, Türkiye'de erişkin yaş grubunda her 3-4 kişiden birinde tiroid nodülleri tespit edildiğini söyledi. Atasoy, ailesinde tiroid kanseri olanların tiroid nodüllerinin daha yakın takip edilmesi uyarısında bulundu.

Tiroid dokusu içinde oluşan farklı yapıda ve değişik büyüklüklerde olabilen anormal yumrular veya kitleleri tiroid nodülü olarak adlandırdıklarını belirten Medicana Çamlıca Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Deniz Atasoy, "Bunların büyük kısmı zararsız ve iyi huyludur. Genellikle 2 santimetre gibi bir çapa ulaşıp çıplak gözle görülebilir hale gelinceye kadar fark edilmeyebilirler. Bu nodüller yüzde 7-15 oranında kanser riski taşırlar. Türkiye'de her 6 kişiden birinde guatr görülüyor. Guatrlı her 6 kişiden birinde ise nodül tespit ediliyor. Yani tiroid nodülleri ülkemizde çok sık rastlanan bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. ABD gibi iyot eksikliğinin ortadan kaldırıldığı ülkelerde toplumun yüzde 4-7'sinde tiroid nodülüne rastlanırken, Türkiye gibi iyot eksikliğinden etkilenen ve yöreye özgü guatr bölgeleri bulunduran ülkelerde bu oran yüzde 10- 15 seviyelerine kadar çıkabiliyor" dedi.

"ERKEKLERDE YÜZDE 1, KADINLARDA YÜZDE 5 ORANINDA GÖRÜLÜYOR"

İçinde sıvı ya da katı madde olan yumruları nodül olarak tanımladıklarını belirten Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Deniz Atasoy, "Nodüllere, içinde sıvı olduğunda kistik, katı olduğunda ise solid nodül denmektedir. Tiroid nodüllerinin yaygınlığı erkeklerde yüzde 1 kadınlarda yüzde 5'tir. Ultrasonla bakıldığında bu oranlar artmakta ve yüzde 19-68 arasına yükselmektedir. Yaşlandıkça nodül sıklığı artmaktadır. Tiroid nodüllerinde kanser ihtimali yüzde 7-15 arasında değişmektedir. Kadınlarda nodüller daha yaygın iken erkeklerde nodüllerde kanser riski daha yüksektir. Görüntüleme testlerinin artmasıyla bu oranlar da artmıştır" diye konuştu.

"İNCELEME İÇİN TİROİD ULTRASONU YAPILIR"

Bir santimden küçük nodüllerde riskin düşük olduğunu söyleyen Doç. Dr. Deniz Atasoy, "İstisnalar olmakla birlikte genelde 1 cm'den büyük olan nodüllerde ileri inceleme yapılmaktadır. İnceleme için tiroid ultrasonu yapılmaktadır. Bu sırada boyundaki lenf düğümlerine de bakılmaktadır. Tiroid ultrasonu ile kanda TSH testi de istenmektedir. Bu testin düşük veya yüksek çıkmasına göre Sintigrafi de istenebilir. Sintigrafi ile nodüllerin sıcak veya soğuk olduğuna karar verilir. Sıcak nodüller hormon salgılaması artmış, soğuk nodüller ise hormon salgılaması azalmış nodüllerdir" dedi.

Hastada tek nodül veya çok sayıda nodül olması durumunun kanser riski açısından aynı değerde olduğunu söyleyen Doç. Dr. Deniz Atasoy, bazı araştırmalar sonucu tek nodül olanlarda da kanser riskinde hafif artmış gözlemlendiğini belirtti.

"TİROİD NODÜLLERİNDE BİYOPSİ"

Medicana Çamlıca Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı, Doç. Dr. Deniz Atasoy, tiroid dokusu ile benzer salgı işlevi olan nodüller de olabileceğini söyledi ve "Sıcak nodüllerden genelde biyopsi yapılmaz çünkü kanser riski çok düşüktür. Biyopsi iğne ile yapılmakta ve İnce iğne aspirasyon biyopsisi (İİAB) denmektedir. Bu yöntemle nodüllerin içinden hücre örnekleri alınmakta ve patolojiye gönderilerek mikroskop altında incelenmektedir. Her 1 santimetreden büyük nodüle biyopsi yapmaya gerek yoktur. Eğer şüpheli bulgular varsa biyopsi yapılır. Eğer risk çok düşük ise bu nodüller 2 santimetreyi geçtiklerinde biyopsi yapılabilir. Eğer biyopsi sonucu benign (iyi huylu) olarak rapor edildiyse şüpheli olan nodüllerde biyopsi 12 ay sonra tekrar edilir. Eğer şüphe düşük ise biyopsi tekrarı 24 ay sonra yapılmaktadır. Biyopsi sonucu iki defa benign olarak rapor edilmişse tekrara gerek yoktur" dedi.

HANGİ DURUMDA CERRAHİ OPERASYON GEREKTİRİR?

Türkiye'de nodüllerin en sık sebebi iyot eksikliği olduğunu belirten Doç. Dr. Atasoy, "Nodülleri yok eden veya küçülten herhangi bir ilaç tedavisi yoktur. Bu sebeple genellikle iyotlu rafine sofra tuzu kullanımı önerilmektedir. Büyüyen nodüller ve şikayete neden nodüller iyi huylu olmasına rağmen ameliyat edilebilir. Nodüllerin neden olduğu şikayetler arasında yutma güçlüğü, ses kısıklığı, nefes alma sıkıntısı, yutkunurken boğazda takılma hissi ve boyunda kozmetik bozukluklar gibi şikayetler bulunmaktadır. Ameliyatta sadece nodüller alınmaz, tiroid bezi de çıkartılmaktadır. Tiroid bezinin yarısının mı yoksa tamamının mı çıkartılması kararı test sonuçlarına bağlıdır. Ailesinde tiroid kanseri olanların Tiroid nodülleri daha yakın takip edilmelidir" değerlendirmesinde bulundu.