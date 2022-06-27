Ailesiyle yoldan geçen kadın, maganda kurşunuyla ağır yaralandı - Son Dakika
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Ailesiyle yoldan geçen kadın, maganda kurşunuyla ağır yaralandı

27.06.2022 03:05
Ailesiyle yoldan geçen kadın, maganda kurşunuyla ağır yaralandı

ADANA'da eşi ve çocuğuyla akraba ziyaretinden dönen Menekşe Aksoy (42), kavga eden iki grubun ateşlediği tabancadan çıkan kurşunla sırtından yaralandı.

ADANA'da eşi ve çocuğuyla akraba ziyaretinden dönen Menekşe Aksoy (42), kavga eden iki grubun ateşlediği tabancadan çıkan kurşunla sırtından yaralandı. Hastaneye kaldırılan Aksoy'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay, gece yarısı merkez Seyhan ilçesi Denizli Mahallesi Şehit Mehmet Özel Caddesi'nde meydana geldi. Akrabalarını ziyaret eden Emre Aksoy, beraberinde eşi Menekşe Aksoy ve çocuğuyla birlikte eve gitmek üzere motosikletle yola çıktı. Motosiklette bulunan aile Şehit Mehmet Özel Caddesi'nden geçerken silahla kavga eden iki gurubun arasında kaldı. Tarafların ateşlediği tabancadan çıkan mermi, motosiklet üzerinde bulunan Menekşe Aksoy'un sırtına isabet etti. Eşinin vurulduğu fark eden Emre Aksoy, motosikleti yolun kenarına çekip, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Kavga eden grup, olayın ardından kaçarken, bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı kadın, ambulans ile Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Menekşe Aksoy'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.Bölgede inceleme yapan polis ekibi, Aksoy'un yaralandığı noktanın yaklaşık 50 metre uzağında 5 adet boş tabanca kovanı buldu. Kavgaya karışan ve silahı ateşleyen şüphelileri yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya devam ediyor.


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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ailesiyle yoldan geçen kadın, maganda kurşunuyla ağır yaralandı - Son Dakika

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