Son Dakika Haberleri: Ajda Pekkan söyledi yelkenciler coştu
Son Dakika Güncel Ajda Pekkan söyledi yelkenciler coştu

Ajda Pekkan söyledi yelkenciler coştu

28 dakika önce

Ajda Pekkan söyledi yelkenciler coştuMUĞLA - Bodrum'da bu yıl 31'incisi düzenlenen American Hospital The Bodrum Cup Yelken yarışları süper star Ajda Pekkan konseriyle sona erdi.

Ajda Pekkan söyledi yelkenciler coştu

MUĞLA - Bodrum'da bu yıl 31'incisi düzenlenen American Hospital The Bodrum Cup Yelken yarışları süper star Ajda Pekkan konseriyle sona erdi. Yarışmacılar Ajda'nın şarkılarıyla coştu.

Dünya'nın sayılı Türkiye'nin ise en büyük deniz etkinliği olan ve 180 yelkenli yat, 1500 yerli yabancı sporcunun katıldığı American Hospital The Bodrum Cup Yelken yarışları Ajda Pekkan konseriyle son buldu. Era Bodrum Yelken Kulübünün ev sahipliğinde düzenlenen ödül töreninde İlhan Koman sonsuz eseri Genel klasmanda da 1'inci ona "Hızır 1" teknesinin ekibine giderken "Muğla Büyükşehir Belediyesi Dragon Fly" teknesi 2'inci, "Beluga 1" isimli teknesi ise üçüncülüğü kazandı.

Ödül törenini ardından sahneye çıkan Ajda Pekkan yarışmacılara unutulmaz bir konser verdi. Söylediği şarkılarla yelkencileri coşturan Pekkan yaklaşık 2 saat sahnede kaldı.

Ajda Pekkan söyledi yelkenciler coştu

Ajda Pekkan, Bodrum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 03:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



24 saat boyunca canlı heykel olup asker selamı verecek
Zayıflamış görüntüsüyle korkutan Mali, aylar sonra ilk kez sakalsız görüntülendi Behzat Ç.'nin Ercüment'i Nejat İşler'in son hali görenleri şaşkına çevirdi Milyonlarca çalışanı ilgilendiren haber! İşten çıkarılsanız da fazla mesai ücreti ödenecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2019 15:29:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ajda Pekkan söyledi yelkenciler coştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]