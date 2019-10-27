Ajda Pekkan söyledi yelkenciler coştu

MUĞLA - Bodrum'da bu yıl 31'incisi düzenlenen American Hospital The Bodrum Cup Yelken yarışları süper star Ajda Pekkan konseriyle sona erdi. Yarışmacılar Ajda'nın şarkılarıyla coştu.

Dünya'nın sayılı Türkiye'nin ise en büyük deniz etkinliği olan ve 180 yelkenli yat, 1500 yerli yabancı sporcunun katıldığı American Hospital The Bodrum Cup Yelken yarışları Ajda Pekkan konseriyle son buldu. Era Bodrum Yelken Kulübünün ev sahipliğinde düzenlenen ödül töreninde İlhan Koman sonsuz eseri Genel klasmanda da 1'inci ona "Hızır 1" teknesinin ekibine giderken "Muğla Büyükşehir Belediyesi Dragon Fly" teknesi 2'inci, "Beluga 1" isimli teknesi ise üçüncülüğü kazandı.

Ödül törenini ardından sahneye çıkan Ajda Pekkan yarışmacılara unutulmaz bir konser verdi. Söylediği şarkılarla yelkencileri coşturan Pekkan yaklaşık 2 saat sahnede kaldı.