AK Parti Ahırlı ve Yalıhüyük ilçe kongreleri gerçekleştirildi - Son Dakika

AK Parti Ahırlı ve Yalıhüyük ilçe kongreleri gerçekleştirildi

AK Parti Konya İl Başkanlığı, yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle ara verilen kongrelere, normalleşme süreciyle birlikte Halkapınar ve Emirgazi ilçe kongrelerinin ardından Ahırlı ve Yalıhüyük ilçe kongreleri ile devam etti.

AK Parti Ahırlı ve Yalıhüyük ilçe kongreleri gerçekleştirildi, System.String[]

AK Parti Konya İl Başkanlığı, yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle ara verilen kongrelere, normalleşme süreciyle birlikte Halkapınar ve Emirgazi ilçe kongrelerinin ardından Ahırlı ve Yalıhüyük ilçe kongreleri ile devam etti.

AK Parti Konya İl Teşkilatlarında ara verilen 7. Olağan Kongre süreci yeniden başladı. Ahırlı ve Yalıhüyük İlçe Kongreleri korona virüs salgını sebebiyle alınan sıkı tedbirler ile gerçekleştirildi. İlçe Kongrelerine AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı, İl Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ali Dığrak, İl Başkan Yardımcısı Gökhan Taşkıran, Bölge ve İlçe Koordinatörü Mehmet Akif Ortagedik, İlçe Koordinatörü Celal Sarıoğlu, ilçe belediye başkanları ile siyasi partilerin temsilcileri ve teşkilat mensupları katıldı.

Türkiye'nin yardıma muhtaç olan ülkelere anında insani yardım gönderebildiğini belirten AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı, "Türkiye öyle bir ülke haline geldi ki yardıma muhtaç olan ülkelere anında insani yardım gönderebiliyor. Türkiye bu durumlara kolay gelmedi. 2001 yılında fedakarca, cefakarca koşturan büyük riskler alan, bismillah diyerek yola koyulan bir kadro haftaya 19. yılını kutlayacak. Hamd olsun 19 yıldır halka hizmet Hakka hizmet düsturu ve anlayışıyla durmadan yılmadan koşturduk. Bu günlere kolaylıkla gelmeyen ülkemiz bugünlerde dünyaya kafa tutan, mazluma yardım eden bir ülke haline geldik. Bizler önceden kendi yaralarımızı saramazken şimdi mazlumun umudu olduk. Ben bu yüzden bu kongreleri çok önemsiyorum. Çünkü AK Parti'yi bu hale getiren dava arkadaşlarımızı seçiyoruz" diye konuştu.

"Dünyadaki zulüm karşısında sesini yükseltmiş liderimiz var"

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı da geçtiğimiz yıl sonbaharda başlayan delege seçimlerinden sonra yeni yılla beraber kongre takviminin başladığını ifade ederek, "Daha önce 8 ilçe kongremizi gerçekleştirmiştik. Sonrasında pandemi süreciyle ara vermek zorunda kalmıştık, dün itibariyle tekrar başladık. 2001 - 2020 14 Ağustos'ta da inşallah 19. yaşını tamamlamış bir parti olarak yolumuza devam edeceğiz. Tabii insanlık tarihine baktığımız zaman hep iyilikle kötülüğün mücadelesi olmuştur. Bizden önceki büyüklerimizin o mücadelesinde bugünü temsil eden iyiliğin yanında yer almaya çalışan bireyleriz. Bizden önceki büyük gayretler, bu dönemin nöbetini devralan genel başkanımız, liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde bu ülkenin kendi değerleri ekseninde ve dünyada yaşanan onca olumsuzlukları, zulümleri, yanlışları ortaya koyabilen ve dünyanın umudu haline geldik. Tarihte gemilere, mallara el koyanları korsanlar olarak görürdük de 21. yüzyılda da zora düşen gelişmiş ülke bile olsa yardıma muhtaç ülkelere giden yardımlara el koyduklarını gördük. Yakın tarihte Avrupa'nın ortasında Bosna'da katledilen Müslümanların acısını hala yaşıyoruz. Dünyadaki zulüm karşısında sesini yükseltmiş bir cumhurbaşkanımız var, bu partinin genel başkanı ve hareketimizin lideridir. Kutlu bir yolda yürüyoruz, bu yolda yürümek içinde gece gündüz hep birlikte koşuyoruz. Değerli arkadaşlar hepimiz nöbetteyiz. Nöbetlerimizi layıkıyla tutmanın telaşından başka bir derdimiz yok. Bu ülkede atalarımızdan devraldığımız, torunlarımızın emanetini iyi bir noktaya taşımanın, zulmün olmadığı adaletin hakim olduğu bir yolda yürümeliyiz" dedi.

Protokol konuşmalarının ardından oy verme işlemlerine geçildi. Ahırlı İlçe Başkanı Süleyman Özalp, Yalıhüyük İlçe Başkanı Yusuf Pişkin ilçe başkanlığına seçildi. - KONYA

Yalıhüyük, AK Parti, Ahırlı, Konya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2020 15:32

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti Ahırlı ve Yalıhüyük ilçe kongreleri gerçekleştirildi - Son Dakika

Son Dakika

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