AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan'dan Mansur Yavaş'ın 'tasarruf' açıklamasına yanıt

Su indirimi AK Parti ve MHP guruplarının önerisiyle meclise girdi

Hakan Han Özcan: " Şeffaf olduğu iddia edilen İhalelerin bazılarını ihaleyi kazananlara değil, ihaleye hiç girmeyen firmalara verildi"

ANKARA - AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın tasarruf açıklamalarına ilişkin, "Tasarruf belediyeciliği ile 136 milyonluk bir tasarruf edildiğini, bu tasarrufun da 100 günlük faaliyetler içinde önemli bir madde olarak öne çıkarıldığını görüyoruz. Bu tasarrufun neden yapıldığı, hangi gider kısılarak yapıldığı belli değil" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 100 günlük faaliyet raporuna ilişkin konuşan AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, "Bu kitapçılığı incelediğimizde tespit ettiğimiz belli konular var. En önemli konulardan biri, tasarruf belediyeciliği ile 136 milyonluk bir tasarruf edildiğini bu tasarrufun da 100 günlük faaliyetler içinde önemli bir madde olarak öne çıkarılması. Bu tasarrufun neden yapıldığı, hangi gider kısılarak yapıldığı belli değil. O rakamlara bakıldığında diğer gelirler bölümüne baktığımızda 2 buçuk milyarlık bir gelir var. Diğer gelirlerden kasıt merkezi hükümetin vermiş olduğu destektir. 100 günden öncesine, son seçim dönemine baktığımızda seçim bütçesi diyorlar ama tam tersine Büyükşehirin devletten gelen miktarı 1 milyar 363 milyon. Son 100 günde 1 milyar 360 milyon, ilk yüz günde 2 buçuk milyar. Yani 1 milyar 130 milyonluk bir artış olmuş. Böyle bir artışta 136 milyon tasarruf ettik denilmesini kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Sadece giderler kaleminde personel giderine baktığımız zaman Mustafa Tuna beyin 100 günlük son giderine bakıldığında 105 milyonluk bir gideri var. İlk 100 günde 232 milyonluk bir personel gideri var. Yüzde 120 bir artış var" dedi.

"Su indirimi Büyükşehir Belediye Başkanının vaatleri arasında olmasına rağmen; AK Parti ve MHP gruplarının önerisi olarak meclise geldi"

Ankara'da yaşanan sel felaketinde gereken hassasiyetin gösterilmediğini ifade eden Özcan, su fiyatlarındaki indirimin AK Parti ve MHP gruplarının önerisi olarak meclise girdiğine dikkat çekerek, "Can kayıplarının olduğu ve maddi hasarın yaşandığı sel felaketinde CHP'nin belediye başkanı Londra'daki tatilinden dönmeyerek, sosyal medyadan kuru mesajla başsağlığı diledi. Tarım ve hayvancılığın il genelinde artırıldığı projelerin aksine büyükşehirin her yıl dağıttığı tohum ve sebze fidesi kaldırıldı. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Büyükşehir arasında yapılan analizler durma noktasına geldi. Çiftçilerimiz mağdur edildi, çalışanların ikramiyeleri iptal edildi. Faaliyet raporunda övünerek bahsedilen su indirimi büyükşehir belediye başkanının vaatleri arasında olmasına rağmen; AK Parti ve MHP gruplarının önerisi olarak meclise geldi. İlk seferde bizzat CHP'li başkan tarafından reddedildi. AK Parti ve MHP gruplarının ısrarı üzerine meclisten geçti. Bu sosyal medyada başkanın takdiri ile olmuş gibi yansıtıldı. Meclisin katkıları görmezden gelindi. 100 günlük kitapçıkta tarafsız kişilerin göreve getirildiği, tecrübeli personelin göreve getirildiği belirtildi. Fakat EGO Genel Müdürü Çevre Koruma Daire Başkanı, itfaiye daire başkanı iki defa değişti. Genel sekreter yardımcısı, genel sekreter, 39 üst düzey yöneticiden 19 tanesi ya baskıyla, görevlerinden istifa ettirilerek ya da kızağa alınarak yerlerine yenileri getirildi. Atanan bürokratlar arasında hukuki sıkıntıları olanların mevcudiyetleri gözümüzden kaçmadı. Her fırsatta söylenen 'Ankara'yı birlikte yöneteceğiz' sözleri unutularak, eyleme geçmeyerek muhalefet partilerin meclise getirdiği birçok önerge onaylanmadan, okunmadan reddedildi. Meclis toplantıları keyfi şekilde kapandı" ifadelerini kullandı.

"Şeffaf olduğu iddia edilen ihalelerin bazıları ihaleyi kazananlara değil, ihaleye hiç girmeyen firmalara verildi"

İhalelerde usulsüzlükler olduğunu savunan Özcan, konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Yavaş, 'Seçilmiş belediye başkanıyım saygı duyun' diyerek meclisin yetkisine ipotek koymaya kalktı. Sadece kendisi seçilmiş gibi, meclis üyelerinin seçilmiş olduğunu unuttu. Meclis üyelerimizin konuşmalarını da kesti. 15 Temmuz konuşmasını hatırlatalım. Şeffaf olduğu iddia edilen ihalelerin bazılarını ihaleyi kazananlara değil, ihaleye hiç girmeyen firmalara verildi. Bu usulsüzlük üzerine şirketler de mahkemeye başvurdu. Usulsüz genel kurullar yapıldı. Şirketleri bize vermiyorsunuz diye söylemleri var. Bunların aslı astarı yok. Birkaç şirketin sicilinden kaynaklı genel kurulları yapılmadı. Biz talimatları verdik. 100 günlük faaliyet raporunda bilindiği gibi belediyelerin önemli yerleri kusursuz işlemedi. Birimler işlerini düzenli yapamaz hale geldi. Projeler uzarken performans düşüklüğü gözle görülür hale geldi. Yeşillendirilmiş alanlarda kurumalar meydana geldi. Sincan OSB kısa sırada bitmesi gereken kavşak hala bitirilmedi. Yol yapım çalışmalarında performans yüzde 30'lara düştü. İtfaiye daire başkanlığındaki idare rehaveti, can kaybına sebebiyet verdi. İtfaiyenin geç kalması sebebiyle bir yavrumuz kurtarılamadı. Sel felaketinde ASKİ yetersizliği sebebiyle çok sayıda maddi hasar meydana geldi. Metro ve Ankaray arızaları vatandaşlar için çekilmez hale geldi."

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

