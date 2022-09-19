Milletvekili Uslu, Kumluca'da çiftçilerle bir araya geldi

AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Kumluca ilçesinde üreticileri ziyaret ederek, birlikte biber fidesi dikimi yaptı.

TBMM Akdeniz-PA Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Kumluca'ya bağlı Beykonak Mahallesi'nde sera üreticilerini ziyaret ederek birlikte fide dikimi yaptı, fidanlara can suyu verdi.

Kendisinin de çiftçi bir aileden geldiğini belirten Uslu, "Çiftçi ailesi olarak serada yıllardır fideleri toprakla buluşturuyoruz. Bugün Kumluca'da dikim yapan çiftçimizle sohbet ettik, kolaylıklar diledik, bir dikim klasiği olan lokum kıstırmacı yedik. Lokum ve bisküvi ritüelini bölgemizde çiftçilik yapanlar bilir. Çiftçilerimize birlikte dikim yaptık, fidelerin ilk can suyunu verdik. Bölgemizde faydalı böcekler, akıllı arılarla bilinçli çiftçilerimizle doğal ve organik üretim yapılmaktadır. Bugün bir kez daha çiftçimizin doğal üretime olan bağlılığını ve emeğinin büyüklüğünü görmekten öte adeta hissettik ve yaşadık. Çiftçilerimize teşekkür ediyoruz. Üreticilerimiz adeta bir bebek gibi fidelere bakıyor. Toprakla buluşturuyor. Üretiyor, hepimizi besliyor." dedi.

Üretime destek vermeye devam edeceklerini vurgulayan Uslu, şöyle devam etti:

"Pazarın büyümesi için hükümet olarak desteklerimiz devam edecek, çiftçimizin emeğinin karşılığını almaya devam etmesi için çaba harcamaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve başta Tarım ve Orman Bakanımız Vahit Kirişçi olmak üzere hükümetimiz çiftçimizin her daim yanındadır. Çiftçi dostu Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize teşekkür ederiz. Bugün Avrupa'nın en büyük, dünyanın da en büyük ilk 10 tarım ekonominden biri olduk. Bu vesile ile çiftçimize bol kazançlı bereketli bir sezon diliyoruz"