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AK Parti Artvin Gençlik Kolları Başkanı Doğukan İslamoğlu trafik kazasında hayatını kaybetti - Son Dakika

AK Parti Artvin Gençlik Kolları Başkanı Doğukan İslamoğlu trafik kazasında hayatını kaybetti

AK Parti Artvin Gençlik Kolları Başkanı Doğukan İslamoğlu, Samsun'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti. Kazada toplamda 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise ağır yaralandı.

02.12.2023 - 21:32,  Güncelleme: 00:10
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AK Parti Artvin Gençlik Kolları Başkanı Doğukan İslamoğlu, Samsun'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Aynı kazada İslamoğlu ile birlikte 2 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesi Irmaksırtı Mahallesi Samsun- Ordu karayolunun 32. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çarşamba'dan Samsun istikametine seyir eden nişan törenine giden Tolgahan Topuz idaresindeki 55 AGU 319 plakalı otomobil iddiaya göre makaslama yaparak Ümit Kaya yönetimindeki 58 ES 949 kamyonete yandan çarptıktan sonra karşı şeride geçti.

AK Parti Artvin Gençlik Kolları Başkanı trafik kazasında hayatını kaybetti

İKİ OTOMOBİL KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI

55 plakalı otomobil, Samsun'dan Çarşamba istikametine seyir halinde olan AK Parti Artvin Gençlik Kolları Başkanı Doğukan İslamoğlu idaresindeki 06 DKU 378 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Bu sırada Onur Bozdoğan'ın kullandığı 55 AKC 417 plakalı otomobil de karşı şeride geçip kazaya sebep olan araca sol ön kısmından çarptı.

AK Parti Artvin Gençlik Kolları Başkanı trafik kazasında hayatını kaybetti

2 ÖLÜ, 2 YARALI

Kazada, araç sürücüleri Doğukan İslamoğlu ve Tolgahan Topuz ile Ertuğrul Sağlam ve Nuh Çevik ağır yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı. Araç sürücüsü AK Parti Artvin Gençlik Kolları Başkanı Doğukan İslamoğlu ile diğer araç sürücüsü Tolgahan Topuz yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybetti.Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

AK Parti Artvin Gençlik Kolları Başkanı trafik kazasında hayatını kaybetti
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa AK Parti Artvin Gençlik Kolları Başkanı Doğukan İslamoğlu trafik kazasında hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti Artvin Gençlik Kolları Başkanı Doğukan İslamoğlu trafik kazasında hayatını kaybetti - Son Dakika
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