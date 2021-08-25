AK Parti Aydın Milletvekili Savaş, Söke'yi ziyaret etti - Son Dakika

AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, Söke'de bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Partisinin ilçe teşkilatını ziyaret eden Savaş, daha sonra inşaatı devam eden Sarıçay Barajı'nda incelemede bulundu.

Barajın 2023 yılının sonuna doğru biteceğini aktaran Savaş, bu yatırımın kent için çok önemli olduğunu söyledi.

Milletvekili Savaş, barajın Söke ve Kuşadası ilçelerindeki içme suyu problemini gidereceğini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.