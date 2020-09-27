AK Parti Bulanık İlçe Başkanlığından ev ziyaretleri - Son Dakika

Muş'un Bulanık ilçesinde AK Parti İlçe Başkanı Resul Bulut, Başkan Yardımcısı Selami Aral, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Avukat Tuğba Çağlar Gökdağ ile yönetim kurulu üyeleri ev ziyaretleri gerçekleştirdi.

İlçede belirledikleri mahallelere giderek evlere konuk olan AK Partililer, ailelerle sohbet ediyor, talep ve sıkıntılarını dinliyor.

AK Parti İlçe Başkanı Resul Bulut, gazetecilere yaptığı açıklamada, teşkilat üyeleriyle ev ziyaretleri yaparak vatandaşlarla bir araya gelmeye çalıştıklarını söyledi.

Gösterdikleri misafirperverlikten dolayı ailelere teşekkür eden Bulut, "Vatandaşlarımız yol ve su konusunda sıkıntı yaşadıklarını dile getirdi. Belediyeye görevlendirmenin yapılmasıyla alt yapı ve su konusunda önemli çalışmalar yapılıyor. Bu çalışmaların tamamlanmasıyla sıkıntıların giderileceğine inanıyoruz. Biz de bu konuda elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. AK Parti ilçe teşkilatı olarak, vatandaşlarla sürekli bir araya gelmeyi en büyük görev olarak addediyoruz." diye konuştu.

İlçede çalmadık kapı, gitmedik ev, sıkmadık el bırakmayıncaya kadar çalışmalarını sürdüreceklerini dile getiren Bulut, "Hemşerilerimizi evlerinde ziyaret ederek, samimiyetlerine, şikayetlerine ve dertlerine ortak oluyoruz. Bu misyonu bizlere aktaran ve görev kılan AK Parti Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı örnek alıyor ve onun yolunda ilerlemeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.