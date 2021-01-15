AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç, Eskişehir'de ziyaretlerde bulundu Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç, Eskişehir'de ziyaretlerde bulundu Açıklaması

15.01.2021 10:01
AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç, Eskişehir'de ziyaretlerde bulundu Açıklaması, System.String[]

AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç, Eskişehir'de çeşitli ziyaretlerde bulundu.

AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç, Eskişehir'de çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız'ı makamında ziyaret eden Ödünç, daha sonra Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş ile bir araya geldi. Ödünç, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan'a da ziyaret gerçekleştirdi.

Anadolu Ajansı Eskişehir Bürosunu ziyaret eden Ödünç, burada yaptığı açıklamada Bursa'nın komşu kenti Eskişehir'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

1995-1999 yılları arasında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünde lisans eğitimi aldığını ifade eden Ödünç, şöyle konuştu:

"Eskişehir belediyecilik anlamında 1999 yılından bu yana Yılmaz Büyükerşen tarafından yönetiliyor. Maalesef, Eskişehir bir büyükşehir olmasına rağmen eksikleri var. Bu eksiklerin giderilmesi gerekiyor. Özellikle ulaşım anlamında sıkıntılar yaşanıyor. Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nin iş giriş ve çıkış saatlerinde ciddi manada sıkışıklıklar oluyor. Ankara'dan Bursa'ya dönerken ya da Bursa'dan Ankara'ya giderken Eskişehir'deki bu trafik yoğunluğunu yaşıyoruz. Şehir içinde de yoğun bir trafik sorunu var."

Ödünç, AK Parti döneminde inşa edilen şehir hastanelerinin Eskişehir'de olduğu gibi Türkiye genelinde en iyi hizmetlerden biri olduğunun altını çizdi.

Şehir hastaneleriyle birlikte millete hizmet noktasında güzel işlere imza atıldığını anlatan Ödünç, "Ana muhalefet partisi tarafından mesnetsizce eleştirilmesine rağmen dünyayı saran Kovid-19 salgınıyla beraber şehir hastanelerinin ne kadar önemli olduğunu gördük. Eskişehir Şehir Hastanesi de güzel bir konumda hizmet veriyor." diye konuştu.

Ödünç, şehir merkezinde bulunan eski stadın yıkılarak yerine millet bahçesi yapılmasına değinerek, millet bahçesinin kent halkı için önemli bir merkez haline geleceğini bildirdi.

"Eskişehir'in AK Parti belediyeciliğiyle tanışması için çalışıyoruz"

AK Parti döneminde kentin yeni bir stada da kavuştuğunu hatırlatan Ödünç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eskişehir'in çevre ve şehircilik anlamında özellikle kentsel dönüşüm bakımında yeni projelere ihtiyacı var. Büyükşehir Belediyesinin ilçe belediyeleriyle istişare ederek imar planlarını revize etmesi gerekiyor. Kentsel dönüşüme ihtiyacı olan yerlerde bu çalışmaları başlatılması gerekiyor. Şayet, Büyükşehir Belediyesi tarafından bu çalışmalar yapılmadığı taktirde Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız, Valiliğimiz koordinatörlüğünde burada kentsel dönüşüm çalışmalarına hız verecektir. Eskişehir'in AK Parti belediyeciliğiyle tanışması için çalışıyoruz. Önümüzdeki yerel seçimlere kadar yapıcı muhalefet yaptıktan sonra inşallah Eskişehirlilerin AK Parti belediyeciliğiyle tanışmalarına vesile olacağız."

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Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç, Eskişehir'de ziyaretlerde bulundu Açıklaması - Son Dakika


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