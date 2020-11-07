AK Parti Çankaya İlçe Gençlik Kolları 6'ncı Olağanüstü kongresinde Tayfun Arşınkol güven tazeledi - Son Dakika

AK Parti Çankaya İlçe Gençlik Kolları 6'ncı Olağanüstü kongresinde Tayfun Arşınkol güven tazeledi

07.11.2020 12:39
AK Parti Çankaya İlçe Gençlik Kolları 6'ncı Olağanüstü kongresinde Tayfun Arşınkol güven tazeledi, System.String[]

AK Parti Çankaya İlçe Gençlik Kolları, 6'ncı Olağan Kongresi'nde Tayfun Arşınkol, yeniden seçilerek güven tazeledi.

AK Parti Çankaya İlçe Gençlik Kolları, 6'ncı Olağan Kongresi'nde Tayfun Arşınkol, yeniden seçilerek güven tazeledi.

AK Parti Çankaya İlçe Gençlik Kolları 6'ncı Olağan Kongresi Kocatepe Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Kongrede Tayfun Arşınkol, güven tazeleyerek tekrar seçildi.

Kongrede güven tazeleyen Tayfun Arşınkol, AK Gençlik hareketinin bir vefa hareketi olduğunu belirterek, "Bugün bizler burada sadece kongremizi yapmak için toplanmadık. Bugün bizler burada Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın emanetini yukarıya taşımak için, bugün bizler burada sizi 'Allaha şikayet edeceğim diyen o masum evladımızın gözyaşını unutturmamak' için, bugün bizler burada masumların sesi geleceğin umudu olmak için toplandık" ifadelerini kullandı.

AK Parti'de eski AK Partili, Yeni AK Partili ayırımı olmadığını aktaran Arşınkol, "Bayrak değişimi vardır, hizmet yarışı vardır. Dolayısıyla önceki dönemlerde görev almış arkadaşlarımızla yeni dönemde görev alacak arkadaşlarımız el ele, omuz omuza devam edeceğiz. Çünkü vakit safları her zamankinden daha da sıkı tutma vaktidir. Vakit Cumhurbaşkanımıza daha çok destek olma, onun yanında ve liderliğinde çalışma, mücadele etme ve onu yalnız bırakmadan millete hizmet etme zamanıdır. Gün durma günü değil devraldığımız bu bayrağı daha da ileriye taşıma günüdür. Elbette bu bayrak yarışını yaparken siyasette AK Partimiz için en önemli gerçek olan ahd-e vefaya unutmadan yapacağız. Şahsımıza güvenle teslim edilen makam ve mevkilerin bizlere ganimet değil milletin emaneti olduğunu kendimize şiar edindik, edinmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

AK Parti Çankaya İlçe Gençlik Kolları tarafından gerçekleştirilen 6'ncı Olağan Kongre'ye AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı-Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı-Konya Milletvekili Selman Özboyacı, AK Parti Çankaya İlçe Başkanı Mustafa Hasgül, AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Başkanı Burak Yıldız, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız ve birçok İlçe Başkanı, İlçe Kadın Kolları Başkanları, teşkilat mensuplarıyla gerçekleştirildi. - ANKARA

AK Parti Çankaya İlçe Gençlik Kolları 6'ncı Olağanüstü kongresinde Tayfun Arşınkol güven tazeledi
AK Parti Çankaya İlçe Gençlik Kolları 6'ncı Olağanüstü kongresinde Tayfun Arşınkol güven tazeledi
AK Parti Çankaya İlçe Gençlik Kolları 6'ncı Olağanüstü kongresinde Tayfun Arşınkol güven tazeledi
AK Parti Çankaya İlçe Gençlik Kolları 6'ncı Olağanüstü kongresinde Tayfun Arşınkol güven tazeledi
AK Parti Çankaya İlçe Gençlik Kolları 6'ncı Olağanüstü kongresinde Tayfun Arşınkol güven tazeledi

Milletvekili, AK Parti, Çankaya, Ankara, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel AK Parti Çankaya İlçe Gençlik Kolları 6'ncı Olağanüstü kongresinde Tayfun Arşınkol güven tazeledi - Son Dakika


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