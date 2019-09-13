Son Dakika Haberleri: AK Parti'den kaç kişi istifa etti?
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AK Parti'den kaç kişi istifa etti?

1 saat önce

AK Parti'den kaç kişi istifa etti?

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Ahmet Davutoğlu'nun AK Parti üyeliğinden istifa etmesinin ardından ihracı istenen eski AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, eski Sakarya Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Ayhan Sefer Üstün, eski İstanbul Milletvekili Abdullah Başçı, eski İstanbul İl Başkanı Selim Temurci ile eski Ankara İl Başkanı Nedim Yamalı da partiden istifa etti.


AK Parti 24. dönem milletvekili Feramüz Üstün, kurucu Şişli Teşkilat Başkanı Ahmet Müfit Cengiz de sosyal medya hesaplarından istifa ettiklerini duyurdu.

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Ahmet Davutoğlu, Milletvekili, AK Parti, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 02:30 
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