AK Parti'den kaç kişi istifa etti?

AK Parti 24. dönem milletvekili Feramüz Üstün, kurucu Şişli Teşkilat Başkanı Ahmet Müfit Cengiz de sosyal medya hesaplarından istifa ettiklerini duyurdu.

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Eski milletvekili İbrahim Turan da AK Parti'den istifa etti

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