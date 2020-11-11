AK Parti Dış İlişkiler Başkanlığı'nda devir teslim - Son Dakika

AK Parti Dış İlişkiler Başkanlığı'nda devir teslim

11.11.2020 17:03
AK Parti Dış İlişkiler Başkanlığı'nda devir teslim, System.String[]

AK Parti Dış İlişkiler Başkanlığı'nda devir teslimTBMM Plan ve Bütçe Komisyonu başkanlığına seçilen AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz, AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini, Bursa Milletvekili Efkan Ala'ya devretti.

AK Parti Dış İlişkiler Başkanlığı'nda devir teslim

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu başkanlığına seçilen AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz, AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini, Bursa Milletvekili Efkan Ala'ya devretti. AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen devir teslim törenine; AK Parti'li Yılmaz ve Ala ile birlikte partililer katıldı. Yılmaz burada yaptığı konuşmada, partilerin demokrasiler için son derece önemli kurumlar olduğunu, 4 yıl genel merkezde çalışmaktan dolayı son derece memnun olduğunu söyledi. Yılmaz, "Çok değerli bir dostuma ve kardeşime görevi devredeceğim, bundan dolayı da mutluluk duyuyorum. Efkan bey bürokraside, siyasette çok ciddi tecrübeye sahip. İstişareye, ortak akla önem veren bir kardeşimiz. Buradaki görevini de en iyi şekilde yapacağına yürekten inanıyorum. Kendisine huzurunuzda başarılar diliyorum" dedi.'ÖNEMLİ BİR SORUMLULUK ÜSTLENDİĞİMİZİN FARKINDAYIM'Efkan Ala, kendisini bu göreve layık gören Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, "Etkili bir partinin, bu kadar sıkıntılı, problemli bir dönemde Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığını üstlenmek ağır bir sorumluluktur. Bu takdirde bulunan Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum. Önemli bir sorumluluk üstlendiğimizin farkındayım. Türkiye'nin etrafındaki bölgelerde dengeler yeniden kurulmaktadır. Türkiye çok şükür ki böyle bir ortamda, bu bölgede masada yeri olan, sözü etkili olan bir devlet olarak önemli bir yol üstlenmektedir. Önümüzdeki dönemlerde de bölgelerdeki ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip ederek, orada Türkiye'nin alması geren pozisyonu alması konusunda azami derecede katkıda bulunmak için çalışacağız" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Yılmaz, Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini Ala'ya devretti.


AK Parti Dış İlişkiler Başkanlığı'nda devir teslim
AK Parti Dış İlişkiler Başkanlığı'nda devir teslim

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Efkan Ala, AK Parti, Bingöl, Politika, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Politika AK Parti Dış İlişkiler Başkanlığı'nda devir teslim - Son Dakika


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