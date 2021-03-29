AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu - Son Dakika

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, "sosyal koruma kalkanı" kapsamında 2020 yılında 66 bin 208 haneye 66 milyon civarında bir desteği Kaymakamlıklar vasıtasıyla sağladıklarını söyledi.

Çalışkan, partisinin İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, Eskişehir'e yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde ellerinden gelenin en üst limitiyle hizmet etmeye devam ettiklerini kaydetti.

Kısa çalışma ödeneğinin 3'er aylık dilimler halinde artırılarak devam ettiğini ifade eden Çalışkan:

"Bugüne kadar Eskişehir'de 47 bin 268 kişi 298 milyon lira kısa çalışma ödeneğinden yararlandı. Umut ediyoruz pandemi süreci sonuçlanıncaya kadar kısa çalışma ödeneklerinin benzer şekilde tüm hemşerilerimizin esnaf ve işverenlerimizin faydalanacağı bir noktada değerlendirmelerine sunmaya devam edeceğiz. Nakdi ücret desteği yine işsiz kaldıkları dönemlerde halkımıza 25 bin kişiye yaklaşık 76 milyon lira civarında destek sağladık. Halkımızın umut ediyoruz en kısa sürede işsizliğe ilişkin kendi arzuları, yönelimleri, meslek kolları konusunda her birinin yeniden iş bulmasını ümit ediyoruz. Bu konuda İŞKUR vasıtasıyla tüm çabamız enerjimiz devam ediyor. Eskişehir sanayisinin gelişmesi ve yeni sanayi kuruluşlarının kurulması noktasında girişimlerimiz var."

Zihni Çalışkan, normalleşme desteği kapsamında kısa çalışma ödeneğinden normalleşmeye geçen yaklaşık 35 bin 667 kişiye 31 milyon lira destek sağlandığını, Eskişehir için toplam destek miktarının 523 milyon liraya ulaştığını, kentteki 23 bin 470 çiftçiye alan bazlı hesaplanan 95 milyon 955 bin 482 lira mazot ve gübre desteğinin ödenmeye başladığını bildirdi.

"Millet Bahçesi kullanıma açıldı"

AK Parti hükümetleri döneminde her zaman kente çok ciddi yatırımların yapıldığını vurgulayan Çalışkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Halkımızın istekleri kıt kaynakların verimli kullanılması anlamında önemsenerek devam etmiştir. Son günlerde görüleceği gibi Türk Dünyası Kültür Başkenti Ajansı'nın koordinasyonunda yapılmış olan Millet Bahçesi kullanıma açıldı. Halkımızın, resmi açılışı olmamasına rağmen kent halkının pandemi dönemine rağmen büyük bir memnuniyetle karşıladığı yaklaşık 56 dönümlük bir arazide halkın dinlenmesi, eğlenmesi kamusal projelere destek olması noktasında faydalı bir iş ortaya çıktı. Parkın altında otoparkın yapılmış olması da şehrin trafiği ve otopark sorunun çözümü noktasında katkı sağlayacağı inancındayız. Önümüzdeki süreçte kütüphane açılacak. Yaklaşık 18 personelin çalışacağı aynı anda pandemi dönemi dışında 550 kişinin hizmet alacağı 200 kişilik toplantı salonunda olduğu ancak pandemi döneminde yaklaşık 300 kişinin yararlanabileceği 8 bin 200 metrekarelik kapalı alana sahip bir kafe kütüphane modelinde herkese hitap eden çok güzel bir hizmet olacak. Umut ediyorum mayıs ayı sonu itibarıyla kütüphanemiz de açılmış olur."

Kentte 3 bin 500 kişilik kapasiteye sahip yeni kapalı spor salonu

AK Parti İl Başkanı Çalışkan, Yenikent Mahallesi'nde inşa edilen yüzme havuzunun tamamlandığına dikkati çekti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile görüştüklerini ifade eden Çalışkan, şöyle devam etti:

"İnşallah şehrimize Muttalip bölgesindeki belki spor köyü oluşabilecek nitelikteki 100 bin, 45 bin metrekarelik bir alan bir de hem Sarıcakaya hem de Mihalgazi yol ayrımının olduğu üçgen alandaki yurtların hemen karşısındaki 3 bin 500 kişilik kapasiteye sahip kapalı spor salonunu özellikle yurtlarda kalan öğrencilerimizin de kullanabileceği yeni projelerimiz var. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun şehrimizi bir 15-20 gün içerisinde ziyaret edecek diye umut ediyoruz. Bu süreçte de sayın bakanımıza beklentilerimizi, taleplerimizi arz ederiz. Kente yeni spor kazanımları ve yine rekreasyon alanları ilişkin kazanımları kazandırırız diye umut ediyoruz."

Trafik sorunu

Zihni Çalışkan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile görüştüklerini anlatarak, şunları aktardı:

"Yol sorununa ilişkin kısım gündeme geldiğinde yine biz hem kendi yapacağımız yollara ilişkin sorumluluk ve elimizi taşın altına koymak suretiyle hizmet için mesafe alırken benzer alternatifleri benzer yönelimleri Büyükşehir Belediyesinden de bekliyoruz. AK Parti Eskişehir Çevre Şehir ve Kültür Başkanı Cevahir Manas'ın geçen hafta yapmış olduğu bir açıklama var. Şehrimize ilişkin yol güzergahları anlamında Yaşar Kemal Caddesi özellikle ESTİM'in oradan başlayan, Emek Mahallesi'nin güney ve doğusundan geçen Ertaş Caddesi ile kesişen devamında Ihlamurkent ve Vadişehir mahallerine dokunmak suretiyle Nilüfer Caddesi ile kesişen ve devamında Seyitgazi yoluna farklı noktalarda temas etmek suretiyle şehrin özellikle sabah, akşam sanayi bölgesine ilişkin trafiğinin hem geliş hem de gidiş anlamında dağıtılmasında çok fayda sağlayacak bir güzergahımız var.

Yaşar Kemal Caddesi'nin artık şehrin olmazsa olmazı noktasında bir an önce açılmasına ilişkin beklentimiz var. Bunu da her toplantıda anlatmaya devam edeceğiz. Büyükşehir Belediyesinin de umut ediyoruz tramvayı geçirmiş olduğu ESTİM'in oradaki caddenin devamını açmak suretiyle şehre güney aksta kazandıracağı mini bir çevre yolu da gündemimizde olacak."

Çalışkan, Büyükşehir Belediyesinin son dönemlerde üzülerek takip ettikleri, kente yakışmadığını değerlendikleri "kaçan yapılan bina", "egzoz muayenelerine ilişkin usulsüzler" ve "kayıp araçlar" ile "damacana" meselesi gibi çeşitli iddialarla artık gündeme gelmemesi gerektiğine değinerek, şehrin yaptıklarıyla ön plana çıkması gerektiğini düşündüklerini sözlerine ekledi.