AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay, Beyoğlu Çocuk Hakları Paneli'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay, "Dünyanın bugünkü düzeni savaş üretiyor. Dünyayı yeniden dizayn etmek gerekiyor. Yeniden dizayn edecek ülkelerin başında Türkiye geliyor. Çünkü Türkiye şu anda mevcut dünya içerisine bir alternatif ortaya koyabilme cesaretine sahip tek ülke." dedi.

Beyoğlu Belediyesi ve Uluslararası Hakların Korunması ve Eğitim Derneği (HAKEDER) iş birliğinde "Çocuklar İçin Daha Adil Bir Dünya Mümkün" sloganıyla düzenlenen Beyoğlu Çocuk Hakları Paneli, Grand Pera'daki Emek Sahnesi'nde gerçekleştirildi.

Aktay, çocuk haklarıyla ilgili yaptığı sunumda, dünyanın birçok yerinde çocukların mağdur olduğunu, savaştan olumsuz etkilendiğini aktardı.

Yemen'de şu anda 2 milyon 600 bin çocuğun açlık sınırında olduğunu, savaştan bu yana en az 15 bin çocuğun öldüğünü belirten Aktay, "Yemen çok mu fakir bir ülke? Hayır. İslam dünyası içerisinde alabildiğine İslam'dan uzak, İslam'ın şefkatinden, Allah'ın merhametinden uzak birtakım ülkelerin, birtakım insanları var. Yoksa Yemen'in serveti Suudi Arabistan'ın servetinden daha fazladır. Belki en zengin maden yatakları Yemen'dedir. Ama çocukları açlıktan ölüyor. En zengin iki İslam ülkesi zekatlarını verse dünyada hiçbir çocuk açlıktan ölmez. Ama onların bir hesabı oradaki savaşın bitmesini engelliyor. Sürekli kaos düzeni diye bir kavram üretiyorlar. Bunun bedelini çocuklar ödüyor, umurlarında bile değil." diye konuştu.

Dünyanın bugünkü düzeninin savaş ürettiğini dile getiren Aktay, "Dünyayı yeniden dizayn etmek gerekiyor. Yeniden dizayn edecek ülkelerin başında Türkiye geliyor. Çünkü, Türkiye, şu anda mevcut dünya içerisine bir alternatif ortaya koyabilme cesaretine sahip tek ülke. Farklı ülkeler dünya düzeninden nemalanmaktadırlar. Dünya düzeninin bu şekilde yürüyor olmasından şikayetleri yok. Bizim derdimiz nema değil, bizim derdimiz adalet. Adaletli bir dünya var olmadığı sürece bu tür sorunlar hep var olacaktır." ifadelerini kullandı.

"Göçmen yetimlere de aynı sistemi uyguluyoruz"

AK Parti İstanbul Milletvekili Serap Yaşar, Avrupa'da kaybolan mülteci çocuklar ve göç yolunda yitirilen çocuklarla ilgili sunum yaptı.

Avrupa Konseyi'ne sunduğu rapor ile her gün bir mülteci çocuğun kaybolduğunu açıkladığını hatırlatan Yaşar, şunları kaydetti:

"Yüz binlerce kayıp çocuktan söz ediyoruz. Çocukları korumak için devletler gerekli önlemi almak zorunda. Bizler için bir yükümlülük bu. Türkiye olarak en çok mülteciye ev sahipliği yaptığımız gibi en çok mülteci çocuğa da ev sahipliği yapan ülkeyiz. Biz kendi ülkemizdeki kimsesizlerimize hangi hukuk sistemimizi uyguluyorsak, göçmen yetimlere de aynı sistemi uyguluyoruz. Göçmenleri diğer ülkeler ayrı hukuka tabi tutuyorlar. Oysa bu çocuklar önce çocuk, sonra mülteci."

"Türkiye, bugün adeta dünyanın vicdanıdır"

AK Parti MKYK Üyesi Fatma Betül Sayan Kaya, dünyanın birçok bölgesinde çocukların açlıkla, kıtlıkla mücadele ettiğini söyledi.

Türkiye'nin aslında dünyanın bütün çocuklarının anavatanı olduğunu ifade eden Kaya, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Dünyanın her yerindeki çocuğun sevgisi de üzüntüsü de bizim. Dünyanın bütün çocuklarının yanındayız. Mağdur coğrafyalardaki çocukların göz yaşlarını silmek de bizim sorumluluğumuz diye düşünüyoruz. Türkiye, bugün adeta dünyanın vicdanıdır. Bu konuda duyarlılık göstermek çok yüksek bilinç gösteriyor. Dünya çapında çocuk hakları konusunda yeniden kafamızı ellerimizin arasına alıp düşünmemiz gerekiyor. Dünyada okula gidemeyen, işkence gören, mülteci olmak zorunda kalan derken çocukların dünyasını mahveden bir dünya düzeni var. En son Belarus- Polonya sınırında sıkışan çocukları gördük. Biz bu insanların yaşadıklarını tüm platformlarda dile getirmek zorundayız."

AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan, şunları aktardı:

"Biz, kuşu vefat ettiğinde kendisine başsağlığına giden bir peygamberin ümmetiyiz. Kadının haklarını, çocuğun haklarını ve aynı şekilde erkeğin hak ve vazifelerini 1400 sene evvel tanımlamış bir sistemin, bir medeniyetin evlatlarıyız. Bu yüzden çocuk bize emanet. Bazen iyiliğiyle, bazen olumsuz taraflarıyla şükür vesilesi ya da imtihan olarak gelen güzel bir nimet. Bu kadar değer verip bir çocuğu ziyarete gittiğinde onun derdiyle dertlenen bir anlayış geliyor aklıma. Bir yandan da Aylan bebek geliyor. Denizlerde boğulan, açlıkla boğuşan dünyanın farklı yerlerinde o güzel yavrularımız aklıma geliyor. Diğer yandan da ümit geliyor aklıma. Çocuk demek, gelecek demek, ümit demek."

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da belediye çalışmalarında çocuk ve gençleri öncelediklerini anlattı.

Yıldız, "Savaşlarda en çok zararı gören çocuklar. Göçte mülteciler konusunda yine öncelikli olarak çocukların eğitilmesi gerekiyor. Çocukları tüm çalışmalarımızın merkezine yerleştiriyoruz. Onlara daha adil bir dünya bırakmak için çabalayacağız. Beyoğlu'nda çocukları öncelerken kütüphaneler ve spor tesisi yapımına gayret ediyoruz." dedi.