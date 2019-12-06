Son Dakika Haberleri: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz Nevşehir'e geliyor
Son Dakika Politika AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz Nevşehir'e geliyor - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz Nevşehir'e geliyor

6 saat önce

AK Parti İl Başkanlığı'nın ev sahipliğinde 7 Aralık Cumartesi günü düzenlenecek olan İç Anadolu Dış İlişkiler Bölge toplantısına katılmak üzere AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz geliyor.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz Nevşehir'e geliyor, System.String[]

AK Parti İl Başkanlığı'nın ev sahipliğinde 7 Aralık Cumartesi günü düzenlenecek olan İç Anadolu Dış İlişkiler Bölge toplantısına katılmak üzere AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz geliyor.


AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti İl Başkanlığı'nın ev sahipliğinde düzenlenecek olan İç Anadolu İl Dış İlişkiler Bölge toplantısına katılmak üzere Nevşehir'e geliyor. 7 Aralık Cumartesi günü Uçhisar'da Kapadokya Lodge Otel'de başlayacak olan toplantıya katılacak olan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz daha sonra ise Nevşehir Valiliğini, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'ni, Nevşehir Belediyesi'ni ve son olarak AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.


AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz akşam ise Ankara'ya hareket edecek. - NEVŞEHİR

Cevdet Yılmaz, İç Anadolu, Nevşehir, AK Parti, Politika

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 01:27 Kaynak: İHA
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