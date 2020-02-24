AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, sınır ötesi operasyonlarla ilgili, "Türkiye bu operasyonları yapmak zorundaydı ve bu operasyonlarla bu bölgede dünya ölçeğinde bir aktör, önemli bir ülke olduğunu herkese gösterdi" dedi.



Bolu'da, AK Parti 7. Olağan Merkez İlçe Kongresi, İl Kültür veTurizm Müdürlüğü Salonu'nda gerçekleştirildi. Kongreye AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, milletvekilleri ve yüzlerce partili katıldı. Kongrede konuşma yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, iktidara geldiklerinde ülkenin 70 sente muhtaç olduğunu belirterek Yazıcı, "Hükümetler milletin hazinesini bütçesini proje yapıp onlara tahsis etmekten ibaret faaliyetlerle yetinemezler. Hükümet, milletin hazinesini büyütecek. Orayı çoğaltacak. Kaynaklar sınırlıysa artıracak. 70 sente muhtaç bir ülkeyi aldık, gece gündüz demeden, 'Durmak yok yola devam' diyerek Türkiye'nin bütçesini büyüttük. İhtiyaçları gidermek için öncelikleri belirledik. Bütçe imkanlarını bu önceliklere tahsis ederek Türkiye'yi bulunduğu yere taşıdık. Türkiye yönetimi devraldığımız tarihte ne durumdaydı, bugün ne durumda. Aradaki farkı AK Parti hükümetlerinin, AK Parti'nin millet desteğiyle bu ülkeye sağladığı kazanımlardır" diye konuştu.



"Türkiye bu operasyonlarla bölgede önemli bir ülke olduğunu herkese gösterdi"



Sınır ötesi operasyonların önemine değinen Yazıcı, "Türkiye'nin siyasi hayatı tabiri caizse darbeler tarihidir. Son 2'si hariç bütün darbeler hedefine ulaşmıştır. Bu darbe teşebbüsünden 40 gün sonra 24 Ağustos 2016 tarihinde Türkiye tarihinin en kıymetli operasyonlarından birisini yaptık. 350 dolayında general rütbesinde subayımız vardı. 160'a yakını FETÖ'den darbe faili olarak ordudan ihraç edilmiş bir orduyla biz tarihin en kıymetli operasyonunu Fırat Kalkanı Operasyonu'nu yaptık. 2018 Ocak ayında ikinci bir operasyon yaptık. Zeytin Dalı operasyonu. 2019 Ekim ayında Barış Pınarı Operasyonu yapıldı. İç ve dış güvenliğimiz açısında çok önemli operasyonlardı. Anlayan var anlamayan var. Ağzı olan herkesin konuştuğu bir ülkemiz var. Türkiye bu operasyonları yapmak zorundaydı ve bu operasyonlarla bu bölgede dünya ölçeğinde bir aktör, önemli bir ülke olduğunu herkese gösterdi. Herkes hesabını gözden geçirmek zorunda kaldı" dedi.



"Dışa bağımlılığımız yüzde 30'lara indi"



Türkiye'nin savunma sanayinde dışa bağımlılığının azaldığını kaydeden Yazıcı, "Türk Silahlı Kuvvetleri, emniyet güçlerimiz de dahil iktidara geldiğimizde yüzde 70 ihtiyaç bakımından dışa bağımlı bir ülkeydik. İnsansız hava aracını İsrail'den alıyorduk. Bakım ihtiyacı olunca sorun, yedek parça ihtiyacı olunca binbir bahane. İşte şimdi kendimiz ürettik. İşte yeri ve milli olmak bu. Dışa bağımlılığı yüzde 30'lar seviyesine indirdik. Bu imalatları yaparak çok kıymetli operasyonları Türkiye Cumhuriyeti Devleti gerçekleştirmiştir" şeklinde konuştu. - BOLU