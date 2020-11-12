AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki: "Başarılı olduğumuz içindir ki millet bize teveccüh etti" - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Biz 1994 öncesinde çıktığımızda, hizmet edeceğiz, kimseyi ayırmayacağız. Biz, insanlara Türk, Kürt, Laz, Çerkez diye, dinine, imanına bakmayız. Bu ülkede yaşıyor, başımızın tacı ve birinci işimiz ona hizmet etmek' diye defalarca söyledik. Öyle de yaptık zaten gelince ve başarılı da olduk. Başarılı olduğumuz içindir ki millet bize teveccüh etti. Partimizi iktidara doğru taşıdık." dedi.

Özhaseki, AK Parti Bursa İl Başkanlığı'nda yaptığı konuşmada, otomotiv sektöründeki atılımları ve yatırımları, ekonominden aldığı pay, tekstil alanındaki öncülüğü ve tarımda çok iyi bir noktada olmasıyla Bursa'nın çok önemli bir kent olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğündeki toplantılarda, Türkiye'deki bütün kentlerin gezilmesi, buralarda yapılan yatırımların izlemesi ve bu işlerin Ankara ayağında öncü olunması hususunda kararlar alındığını, bu vesileyle Bursa'da olduğunu anlatan Özhaseki, şunları kaydetti:

"Başkanlarımızla istişare edeceğiz, toplantılar yapacağız. Onların projelerini bir kez daha biz görüp onlardan istifade etmenin yollarına bakacağız. Ben de yıllarca belediye başkanlığı yapmış biri olarak, fikirlerimi söyleyeceğim. İki günlük bir çalışma yapacağız. Bursa'nın projelerini görüşeceğiz. Özellikle son dönemde Sayın Cumhurbaşkanı ve kabinenin Bursa'ya bakışlarının pozitif olduğunu söylememe gerek yok. Ender illerin raylı sistem projeleri, hükümet tarafından üstlenilir. Bunlardan birisi de Bursa."

Türkiye'deki belediyeciliğe değinen Özhaseki, "Ne yazık ki 1994 öncesinde ideolojik katı kamplaşmaların yer aldığı, herkesin kendi dünya görüşüne giden yolda belediyeciliği araç gibi gördüğü, kullanmak için can attığı bir belediyecilik vardı." diye konuştu.

Özhaseki, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ticaret yapıyorum, bir semtte mal aldığım fabrikanın depoları var. Karşısında cadde boyunca birkaç tane kahve var ve hepsi dolu. Bir ara çalışanlara, 'Bu kahveler hiç boşalmaz mı, gece geliyorum dolu, gündüz geliyorum dolu' dedim. 'Boşalmaz' dediler. Nedenini sorduğumda, 'Burdaki kahvelerdekiler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin elemanları, işçileri. Akşama kadar kağıt, taş oynuyorlar. Eylem olduğunda otobüs geliyor, eyleme götürüyorlar bunları' dediler. Hepsi bu kadar. Böyle bir belediyecilik anlayışı vardı. Biz 1994 öncesinde çıktığımızda, 'hizmet edeceğiz, kimseyi ayırmayacağız. Biz, insanlara Türk, Kürt, Laz, Çerkez diye, dinine, imanına bakmayız. Bu ülkede yaşıyor, başımızın tacı ve birinci işimiz ona hizmet etmek' diye defalarca söyledik. Öyle de yaptık zaten gelince ve başarılı da olduk. Başarılı olduğumuz içindir ki millet bize teveccüh etti. Partimizi iktidara doğru taşıdık."

Gönül belediyeciliği anlayışı

AK Parti'nin sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşa bakış açısının değiştiğini, engelliye, kimsesize, yaşlıya, ihtiyaç sahibine değer ve destek verilmeye başlandığını aktaran Özhaseki, "Son dönemde de Sayın Cumhurbaşkanımızın tanımıyla 'gönül belediyeciği' geldi." dedi.

Özhaseki, gönülden gelerek hizmet ettiklerini, birçok belediye veya partinin bu anlayışı takip edip uygulamaya gayret ettiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Son yapılan 2019 seçimlerinde 44,3 gibi rekor bir oy aldık. Hem genel hem yerel seçimlerde birinci olan, AK Parti. Belki Ankara, İstanbul, İzmir, Adana gibi vilayetlerin AK Parti tarafından kaybedilmesi, içimizde bir burukluk oluşturmuş olabilir. Türkiye'de bin 389 belediye var. Bunun yaklaşık 800'ü AK Partili. Cumhur İttifakı içinde ortağımızın da 235 kadar belediyesi var."

AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman'ın yeniden aday olmayacağına ilişkin değerlendirmesinin sorulması üzerine Özhaseki, "Yapılan istişarelerde ve kendisiyle de uzun uzun görüşülerek, böyle bir karar alındı. Bu karara 'hayırlı olsun' demekten başka bize bir şey düşmez." yanıtını verdi.