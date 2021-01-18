AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şahin: "Bu yılın ortasında bütün konutları Elazığlı hak sahipleri kardeşlerimize teslim edeceğiz" - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şahin: "Bu yılın ortasında bütün konutları Elazığlı hak sahipleri kardeşlerimize teslim edeceğiz"

18.01.2021 17:56

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şahin: "Bu yılın ortasında bütün konutları Elazığlı hak sahipleri kardeşlerimize teslim edeceğiz" AK Parti Elazığ İl Başkanlığı 7.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şahin: "Bu yılın ortasında bütün konutları Elazığlı hak sahipleri kardeşlerimize teslim edeceğiz"

AK Parti Elazığ İl Başkanlığı 7. Olağan Kongresi yapıldı

ELAZIĞ - Elazığ'da partisinin kongresinde konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin " Depremzedeler için proje bedeli 5 milyar lirayı bulan 20 bin 118 konutun inşasına hemen başladık. inşallah, bu ayın sonunda 8 bin konutu hak sahiplerine teslim edeceğiz ve bu yılın ortasında bütün konutları Elazığlı hak sahipleri kardeşlerimize teslim etmiş olacağız"dedi.

AK Parti Elazığ İl Başkanlığı 7. Olağan Kongresi Fırat Üniversitesi Çok Amaçlı Spor Salonu'nda yapıldı. Kongreye, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan telekonferans yöntemiyle katılırken, salonda AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, milletvekilleri, il yönetimi ve delegeler katıldı. Kongre, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bağlantısında İl Başkanı Şerafettin Yıldırım'la görüşerek, Elazığlılara selam gönderdi.

Kongrede konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin, " 18 yılda eski parayla 17 katrilyonun üzerinde bir yatırım ve hizmet sağladık. Bundan bir yıl önce Elazığ bir deprem felaketi yaşadı ve yaklaşık bir hafta sonra birinci yılına erişmiş olacağız. Bu depremin ilk anından itibaren hükümetimiz harekete geçti ve yaraları sarmak için seferber oldu. Başta cumhurbaşkanımız, cumhurbaşkanı yardımcımız, İçişler Bakanımız, Sağlık Bakanımız, Çevre ve Şehircilik Bakanımız, genel başkan yardımcılarımız, milletvekillerimiz, AFAD ve Kızılay gibi tüm ilgili kurum ve kuruluşlarımız büyük bir özveri ve yüksek bir koordinasyon içerisinde görevlerini yerine getirdiler, getirmeye de devam ediyorlar" dedi.

" CHP heyeti turistik bir gezi düzenler gibi elini kolunu sallayarak Elazığ'a geldi"

CHP heyetinin yaklaşık bir hafta önce geldikleri Elazığ'da tartışma konusu olan 'kulak çekme' sözlerine de değinen Şahin, Elazığlıların bugüne kadar her seçimde onların kulaklarını çektiğini, bundan haberleri olmadığını belirterek, " Depremden yaklaşık bir yıl sonra CHP heyeti turistik bir gezi düzenler gibi elini kolunu sallayarak Elazığ'a geldiler. Bir defa siz hangi yüzle Elazığ'a geliyorsunuz. Depremin üzerinden bir yıl geçmiş, yaralar sarılmış, eksikler giderilmiş, siz elinizi, kolunuzu sallayarak Elazığ'a geliyorsunuz. Yüzsüzlükleri bununla da sınırlı kalmıyor, hiç utanmadan, sıkılmadan Elazığ'lı milletvekillerimizle ilgili olarak yakışıksız ifadeler kullanıyorlar. Ne yaptıklarını bilmedikleri gibi ne konuştuklarından da haberleri yok. Bugüne kadar akıllanmadılar, bundan sonra akıllanırlar mı, bilmiyoruz" şeklinde konuştu.

"Depremzedeler için 20 bin 118 konutun inşasına hemen başladık"

Depremden sonra yaşananları ve kente yapılan yatırımların istatistiksel verilerini paylaşan Şahin, " Elazığ'a 450 milyon liranın üzerinde bir destek sağladık. Evini kaybeden, çiftçi, esnaf, tüccarımızı asla yalnız bırakmadık. Her türlü yardımı ve desteği sağladık. Depremin hemen ardından büyük bir kentsel projesini hayata geçirdik. Depremzedeler için proje bedeli 5 milyar lirayı bulan 20 bin 118 konutun inşasına hemen başladık. inşallah, bu ayın sonunda 8 bin konutu hak sahiplerine teslim edeceğiz ve bu yılın ortasında bütün konutları Elazığlı hak sahipleri kardeşlerimize teslim etmiş olacağız"ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şahin: Bu yılın ortasında bütün konutları Elazığlı hak sahipleri kardeşlerimize teslim edeceğiz
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şahin: Bu yılın ortasında bütün konutları Elazığlı hak sahipleri kardeşlerimize teslim edeceğiz
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şahin: Bu yılın ortasında bütün konutları Elazığlı hak sahipleri kardeşlerimize teslim edeceğiz
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şahin: Bu yılın ortasında bütün konutları Elazığlı hak sahipleri kardeşlerimize teslim edeceğiz

Cumhurbaşkanı, Fatih Şahin, AK Parti, Elazığ, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şahin: 'Bu yılın ortasında bütün konutları Elazığlı hak sahipleri kardeşlerimize teslim edeceğiz' - Son Dakika


Son Dakika

İtalyan devi Inter, kulübün ismini ve logosunu değiştirecek 'Fuat Avni' hesabının yöneticilerinden Mustafa Koçyiğit'e müebbet hapis Kadın doktora tacizci şoku! Hastası gibi muayene odasına girdi, aylardır peşinde olduğu ortaya çıktı Tamircinin elindeki tablet bomba gibi patladı, şoke eden anlar kameraya yansıdı Kazada otomobilden fırlayan sürücüyü ölüme terk edip kaçtı Felç geçiren oyuncu Sabina Toziya, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden ayrıldı Kendisini kahvaltı için uyandıran eşini ve küçük kızını kaynar suyla haşlayan cani koca: Karım bana hakaretler etti, kazara oldu Yaptığı tespite gülerek karşı verilmesi Doğu Perinçek'i sinirlendirdi: Haddini bil, otur orada adam gibi
Başakşehir, milli futbolcu Kerim Frei ile yollarını ayırdı Başakşehir, milli futbolcu Kerim Frei ile yollarını ayırdı         
17:41
İzmir'de simit fiyatı 2 lira oldu İzmir'de simit fiyatı 2 lira oldu         
17:21
1,5 yıl önce trafik kazası nedeniyle öldüğü sanılan sürücünün başına mermi isabet ettiği ortaya çıktı 1,5 yıl önce trafik kazası nedeniyle öldüğü sanılan sürücünün başına mermi isabet ettiği ortaya çıktı         
17:10
Son Dakika: 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı, 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek Son Dakika: 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı, 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek         
16:44
Bakan Çavşuğlu'nun Alman mevkidaşıyla ortak basın toplantısına Mesut Özil diyaloğu damga vurdu Bakan Çavşuğlu'nun Alman mevkidaşıyla ortak basın toplantısına Mesut Özil diyaloğu damga vurdu         
16:04
ABD'de bir kişi korona korkusundan 3 ay havalimanında yaşadı ABD'de bir kişi korona korkusundan 3 ay havalimanında yaşadı         
15:07
Son Dakika! Kartepe'de 13 Ocak'ta kaybolan doktorun cansız bedenine ulaşıldı Son Dakika! Kartepe'de 13 Ocak'ta kaybolan doktorun cansız bedenine ulaşıldı         
14:53
Ahmet Özhan 39 yıl sonra Tövbeler Olsun dizisinin kadrosuna dahil oldu Ahmet Özhan 39 yıl sonra Tövbeler Olsun dizisinin kadrosuna dahil oldu         
13:47
Itır Esen'in enkaz üzerinde verdiği pozlara tepki yağınca AKUT'tan açıklama geldi Itır Esen'in enkaz üzerinde verdiği pozlara tepki yağınca AKUT'tan açıklama geldi         
13:20
Anlaşmaya vardılar, Marius Sumudica Süper Lig'e geri dönüyor Anlaşmaya vardılar, Marius Sumudica Süper Lig'e geri dönüyor         
12:44
Sokak köpeklerinin saldırısından kaçmak isteyen kadın çareyi denize atlamakta buldu Sokak köpeklerinin saldırısından kaçmak isteyen kadın çareyi denize atlamakta buldu         
12:18
Kulisleri hareketlendiren iddia: CHP'nin HDP ile yakınlığından rahatsız olan Akşener, yeni ittifak kuruyor Kulisleri hareketlendiren iddia: CHP'nin HDP ile yakınlığından rahatsız olan Akşener, yeni ittifak kuruyor         
12:06
ABD'li sağlık yetkililerinden çok sayıda kişinin alerjik reaksiyon gösterdiği Moderna aşısı için ABD'li sağlık yetkililerinden çok sayıda kişinin alerjik reaksiyon gösterdiği Moderna aşısı için "dağıtımı durdurun" çağrısı         
11:48
18 yaşındaki Müslüman gence kargoyla İncil gönderildi, aile şaşkına döndü: Sen mi sipariş verdin? 18 yaşındaki Müslüman gence kargoyla İncil gönderildi, aile şaşkına döndü: Sen mi sipariş verdin?         
10:50
Instagram'dan spor sütyeniyle verdiği pozu paylaşan Hande Erçel, fotoğrafını hemen sildi Instagram'dan spor sütyeniyle verdiği pozu paylaşan Hande Erçel, fotoğrafını hemen sildi         
10:25
Karın keyfini çıkaran ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından peş peşe paylaşım yaptı Karın keyfini çıkaran ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından peş peşe paylaşım yaptı         
08:34
Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin Markus'u Kaan Taşaner, 17 yaş küçük sevgilisiyle yakalandı Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin Markus'u Kaan Taşaner, 17 yaş küçük sevgilisiyle yakalandı         
19:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2021 18:05:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şahin: "Bu yılın ortasında bütün konutları Elazığlı hak sahipleri kardeşlerimize teslim edeceğiz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei